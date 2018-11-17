По Шиловичам, возможно, проедет президент. Жителям сказали поменять заборы

По словам жителей агрогородка, местная власть предполагает, что по их улице может ехать президент на День письменности в Слоним. Часть заборов уже снесена, хотя жителям дали срок на замену заборов — до мая.





«Слонимской Газете» жители деревни. — Пролёты забора поломали и увезли, оставив абсолютно голые участки! Теперь по нашим дворам спокойно гуляют собаки, коты, коровы и другая живность. А ведь так быстро поменять забор не каждый может, это удовольствие не из дешёвых, — рассказали о своей проблемежители деревни.





Корреспонденты проехались по длинной улице Танкистов. Почти в каждом дворе демонтированы пролёты: где один, где два, а где-то и больше. Деревенские жители пояснили, что по их улице ходили работники сельсовета со списками и всех предупреждали, что заборы нужно будет просто покрасить. Многие обязались это сделать.





— У меня здесь дача. Я часто сюда приезжаю. Ко мне пришли из сельсовета, и я подписался, что забор покрашу. Одно било в заборе у меня было сломано, я сказал, что его заменю, — начал свой рассказ дачник Леонид Жилинский.





По словам мужчины, через пару дней приехала машина с людьми — представителями сельсовета и рабочими, которые стали ломать ветхие пролёты забора по всей улице.





— Пригнали машину, ломали пролёты и забрасывали в машину. Сказали, что поступил приказ сверху убрать ветхий забор. Дочка моего 90-летнего соседа-инвалида ходила в райисполком, где ей ответили, что заборы жильцы должны установить сами, — пояснил Леонид Жилинский.





Женщина поменять забор не отказалась.





— Мы согласились всё поменять, расписались, что согласны. Но мы пояснили, что сразу это сделать не так просто. Пообещали за зиму собрать материал, деньги, что-то придумать. Нам дали время до мая. А тут без предупреждения приехали и сломали, — добавила дочь 90-летнего жителя улицы Танкистов.









Жители понадеялись, что заборы сделают за счет средств районного бюджета, но время прошло, а движения никакого нет.





— Нам пока не до заборов. В декабре-январе нам будут проводить газ, что тоже стоит немалых денег. Люди берут кредиты, чтобы за газ рассчитаться, а тут ещё и заборы развалили. И главное, на зиму… Зачем было это делать сейчас? — задаются вопросом жители улицы.





Слонимчанка Валентина Ивановна приезжает в Шиловичи в родительский дом, который расположен на улице Танкистов. Она также очень недовольна тем, что часть пролётов возле дома без предупреждения снесли.





— Я тут огород сажаю, летом как на дачу приезжаю. Поддерживаю порядок в доме и возле него. За забором брат канаву обкашивает всегда. А тут приехала — части забора нет, остатки от него валяются. Потом ко мне во двор пришла работница сельсовета и сказала, что нужно покрасить забор, — начала свой рассказ Валентина Ивановна.





Женщина работнице сельсовета ответила, что забор красить не будет.





— Этот забор весь из песка, он у нас тут на досках и саморезах держался, видно ведь, что он весь крошится. Его намочишь — он весь развалится. Убрали эти пролёты, по двору у меня теперь ходят все, кому не лень. Одни цветочков хотят нарвать. У меня их много растёт, мне не жалко, пусть рвут… Но сама по себе ситуация неприятная. А однажды, когда я осталась с ночевкой, поздно вечером в дверь постучали. Я как-то растерялась и, даже не спросив, кто там, открыла. Стоит нетрезвая женщина с собакой… Видимо, увидела, что свет в доме горит, решила зайти. Я калитку-то закрываю, а толку, если половины пролётов в заборе нет… — рассказала женщина.





Люди понимают, что нужно убирать возле дома, поддерживать порядок и чистоту, по возможности — заменить заборы, покрасить и так далее. Но если у людей нет денег, что делать?









За комментарием «ГС» обратилась к председателю Деревянчицкого сельсовета Сергею Безносику.





— Люди не смотрели за заборами. Только считанные сельчане это делали. Нужно было поддерживать его в нормальном состоянии. Когда строили агрогородок, поставили всем однотипный забор за бюджетные средства. Люди некоторые теперь говорят: «Это не мой забор, я делать не буду». Недавно централизованно убрали весь сломанный бетонный забор. Делайте свой. А срок никто не отменял — до весны, до 1 мая, забор — какой люди захотят, хоть сетку, но должны поставить.





— А если не поставят?





— Есть нормы архитектуры и строительства — участок должен быть огорожен. За несоблюдение предусмотрена ответственность.





— А почему такая спешка?





— Почему такая срочность, я вам не готов сказать, — прокомментировал ситуацию Сергей Безносик.



