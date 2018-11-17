Князь Монако впервые прокомментировал дело российского олигарха Рыболовлева









Об этом он сказал в интервью Mediapart.





"Мы должны дождаться окончания расследования. Если все это будет доказано, я думаю, что ему нужно уйти (от руководства клуба - ред)", — сказал Альбер II.





Князь отметил, что пока что нужно уважать презумпцию невиновности.





"Если только он сам не решит прекратить свое резидентство в Монако, пока же мы не можем спешить", - сказал Альбер II.





Напомним, Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.





7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.