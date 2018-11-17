Внедорожный МАЗ стал базой для уникальной автоцистерны. Говорят, аналогов нет даже в армиях стран НАТО









Новинку, которая получила название АЦПВ-6 (автоцистерна для питьевой воды, емкость 6 м3), разработало и изготовило ЗАО "Автотранспортник" (Фастов) совместно с ООО "Компания ТИТАЛ" (Киев) по заказу и в соответствии с техническим заданием Тыла Вооруженных сил Украины.





Сообщается, что корпус автоцистерны изготовлен из трехслойного композита по уникальной технологии. Современные материалы обеспечивают специзделию высокие потребительские характеристики и полное соответствие действующим стандартам медицинской безопасности. Автоцистерна оборудована системой подогрева воды в зимний период и рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне температур от - 45°C + 40°C.





Прочие характеристики засекречены. Но по оценкам украинских специалистов, АЦПВ-6 - это современное, удобное в эксплуатации и надежное изделие, аналогов которому не существует даже в армиях стран НАТО.





Что касается автомобиля МАЗ-5434, то его серийное производство стартовало в Минске еще в 1992 году. Сначала главным образом как лесовозного тягача. Позднее шасси МАЗ-5434 стали применять под установку различного специализированного оборудования.



