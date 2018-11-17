В результате небывалых пожаров в Калифорнии пропало без вести 1276 человек

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Пожары в Калифорнии вошли в список самых смертоносных природных катастроф подобного рода в истории США - число жертв достигло 79 человек. Еще 1276 человек числятся пропавшими без вести.

Спасатели обнаружили тела еще пяти погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии. Таким образом, число жертв крупнейших за всю историю штата пожаров достигло 79 человек, сообщает CNN.

Практически все жертвы были обнаружены в округе Бьютт - 76 человек, еще трое погибли на юге штата. Как уточняет Reuters, к настоящему моменту удалось установить личности 63 погибших, подтвердить личности всех погибших поможет анализ ДНК. Таким образом, пожары в Калифорнии уже вошли в число самых смертоносных стихийных бедствий подобного рода с начала прошлого века.

Число пропавших без вести увеличилось до 1276 человек. Это произошло несмотря на то, что местные власти без остановки ведут работу по уточнению списков эвакуированных и пропавших без вести. По словам шерифа округа Бьютт Кори Хони, работа со списками позволила вычеркнуть из числа пропавших без вести около 380 человек, некоторые из которых относятся к числу жителей Парадайс, бежавших из города, когда он был полностью уничтожен огнем. Несмотря на это, установить местонахождение прочих пока не удается. Тем не менее, отмечает Хони, все еще остается надежда на то, что многие из них выжили, однако не уведомили до сих пор о своем местонахождении родных и местные власти, пишет РБК.