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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 19 ноября

18.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 19 ноября

В Беларуси 19 ноября ожидаются снег, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а днем местами ожидаются осадки - мокрый снег и снег. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер ожидается северный и северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до 2 градусов тепла, теплее станет в середине дня - от 1 градуса ниже нуля до плюс 4.

Фото Людмилы КРИЧКО


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В Беларуси 19 ноября ожидаются снег, на отдельных участках дорог гололедица. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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