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Через Беларусь в Россию ввозят контрафактные груши на миллионы евро
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В 2014 году Россия ввела запрет на импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов из ЕС. Но это не остановило российских импортеров поставлять на свой рынок европейские товары, альтернативы которым в России нет – не производится.
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В 2014 году Россия ввела запрет на импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов из ЕС. Но это не остановило российских импортеров поставлять на свой рынок...
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