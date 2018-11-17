В 2014 году Россия ввела запрет на импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов из ЕС. Но это не остановило российских импортеров поставлять на свой рынок европейские товары, альтернативы которым в России нет – не производится.



Как пишет De Volkskrant, если верить восточно-европейскому исследованию Globsec, до 2016 включительно в Россию через Беларусь ввезли санкционированных товаров на сумму около 2,4 миллиардов евро. В 2018 году проблема осталась – Голландские СМИ раскрыли схему контрабанды груш, которые поставляют в Россию из ЕС, в том числе, и через нашу страну. И на этой схеме «фермеры» зарабатывают десятки миллионов евро в год.



Чтобы обойти санкции, импортеры придумали коррупционную схему – документально изменить происхождение фруктов. На груши, выращенные в Бельгии и Голландии, покупаются контрольные сертификаты о том, что их произвели в Африке. По данным De Volkskrant, таким образом в Россию каждый год попадает около 70 тысяч тонн голландской и бельгийской груши, которые приносят местным «фермерам» около 56 миллионов евро.



К сожалению, в исследовании не сказано, сколько денег уходит на транзит, но факт, что через нашу страну в Россию все еще идет контрабанда на миллионы евро – остается фактом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Через Беларусь в Россию ввозят контрафактные груши на миллионы евро В 2014 году Россия ввела запрет на импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, овощей и фруктов из ЕС. Но это не остановило российских импортеров поставлять на свой рынок...