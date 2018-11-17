В Беларуси начали готовить швей со школьной парты. На уроках одной из самых востребованных специальностей побывала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Заказов много, поэтому работают в две смены. Швейный цех в районном центре организовали бизнесмены из Минска. Хорошая логистика да и затрат меньше. Сейчас отшивают женское белье для известной белорусской фирмы.

«Работаю здесь пять лет. Все, конечно, зависит от выработки. Зарплатой довольна: заработать можно», – говорит швея Валентина Ракуцкая.

Подобные производства в стране востребованы. Есть и помещения, а вот швеи – в дефиците.

«Прошиваем где-то до тысячи. Можем прошивать и больше, но нам требуются рабочие руки. Свободные вакансии у нас есть», – говорит мастер швейного производства Светлана Петряшева.

В местной школе решили ситуацию исправить: оборудовали специальный класс. Теперь помимо основных занятий в школьном расписании еще и швейное дело.

Старшеклассница Екатерина Шкредова проводит за машинкой по шесть часов в неделю. Чтобы научиться шить, каждую субботу приезжает из соседней деревни. На будущее мечтает о другой профессии, но такие умения точно пригодятся.

«Научилась достаточно много чему: как устроена машина, швы разные. Например, отделочные, бельевые», – говорит ученица 10 класса.

Тонкостям швейного дела обучают на профессиональных машинках. Сейчас в швейном классе занимаются 20 человек. Пока только девочки. За два года они должны получить необходимые навыки и разряд.

«Уметь на практике и заправлять машину, строчить, оверлочить. У нас есть оверлок, тоже профессиональный», – говорит мастер производственного обучения Олеся Дикевич.

Подобная профориентация нужна, в этом в школе не сомневаются. Ведь в небольшом районном центре с населением в четыре тысячи человек найти работу сложно, а такие проекты дают реальный шанс.