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Цены на крепкий алкоголь в Беларуси уравняют с 17 декабря

18.11.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Цены на крепкий алкоголь в Беларуси уравняют с 17 декабря
БЕЛТА

Чтобы пресечь развитие скрытой коррупции в торговой сфере, антимонопольный орган нашел законодательное решение. Всем продавцам крепких спиртных напитков придется пересмотреть размер используемых торговых надбавок.

Это предусмотрено требованиям постановления МАРТ от 19.10.2018 № 80.

Согласно документу, в одном и том же субъекте торговли, торговом объекте должна использоваться одна и та же торговая надбавка на все виды крепких алкогольных напитков.

Это требование касается алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов, которая входит в одну классификационную группу, любых производителей, вне зависимости от формы их собственности, пишет «БелНовости».

Корректировка цен потребовалась в связи с тем, что стали поступать многочисленные сигналы, которые свидетельствуют о том, что у торговцев алкоголем появились поставщики, которые выделяются среди других и на их продукцию устанавливается наименьшая торговая надбавка, что приводило к приемлемой для покупателя цене. Это вполне эффективно воздействовало на потребителя, который в большинстве случаев выбирал товар по более приемлемой розничной цене.

 
 
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Это предусмотрено требованиям постановления МАРТ от 19.10.2018 № 80.
 
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