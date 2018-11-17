Цены на крепкий алкоголь в Беларуси уравняют с 17 декабря

Чтобы пресечь развитие скрытой коррупции в торговой сфере, антимонопольный орган нашел законодательное решение. Всем продавцам крепких спиртных напитков придется пересмотреть размер используемых торговых надбавок.

Это предусмотрено требованиям постановления МАРТ от 19.10.2018 № 80.

Согласно документу, в одном и том же субъекте торговли, торговом объекте должна использоваться одна и та же торговая надбавка на все виды крепких алкогольных напитков.

Это требование касается алкогольной продукции крепостью выше 28 градусов, которая входит в одну классификационную группу, любых производителей, вне зависимости от формы их собственности, пишет « БелНовости».

Корректировка цен потребовалась в связи с тем, что стали поступать многочисленные сигналы, которые свидетельствуют о том, что у торговцев алкоголем появились поставщики, которые выделяются среди других и на их продукцию устанавливается наименьшая торговая надбавка, что приводило к приемлемой для покупателя цене. Это вполне эффективно воздействовало на потребителя, который в большинстве случаев выбирал товар по более приемлемой розничной цене.