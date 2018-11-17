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Умер исполнитель песни «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин

18.11.2018 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Умер исполнитель песни «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин
Фото из открытых источников

Певец скончался на 55 году жизни у себя дома в Москве. Артист скончался от остановки сердца. Об этом сообщает «РЕН ТВ»

Коллеги исполнителя неоднократно говорили, что Осин страдал алкогольной зависимостью. Врачи диагностировали у него последнюю стадию алкоголизма.

В прошлом году Осин проходил курс лечения от алкоголизма в одной из клиник Таиланда. В одном из интервью в мае этого года артист утверждал, что заменил спиртное экстримом и снова, как в юности, увлекается мотоспортом, пишет БЕЛТА.

В 90-х артист был знаменит благодаря таким композиция как «Восьмое марта», «Таня плюс Володя» и многие другие. А в этом году артист попал в ДТП, вследствие которого повредил ногу и руку.  

У Евгения Осина две дочери – Агния и Анастасия.

Певца похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил Андрей Разин на своей странице в социальной сети. Музыкальный продюсер назвал эту информацию предварительной.   

 
 
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Певца похоронят 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил Андрей Разин на своей странице в социальной сети.
 
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