Форум регионального развития состоялся в Бресте 17 ноября

Это – уже четвертое подобное мероприятие, организованное «Говори правду».



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Лидеры организации Татьяна Короткевич и Андрей Дмитриев выступили с приветственным словом.



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– Форумы для нас – это площадка для обмена мнениями, идеями, эмоциями, чтобы определить будущее развитие страны. Именно мы определяем, какой станет Беларусь. Все мы хотим, чтобы медицина была качественной, работа – доступной и хорошо оплачиваемой, а власть – открытой для людей. Например, в Бобруйске один из участников предложил организовать совет по развитию регионов . Так что активным быть нужно! И люди что-то начинают делать тогда, когда они видят, что не одни, что могут объединить усилия. Иногда инициативы заворачиваются, но мы здесь, чтобы эти препятствия устранять.



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Первая панельная дискуссия – местное самоуправление. Первым взял слово эксперт Фонда имени Льва Сапеги Андрей Завадский:

– Говоря про самоуправление, многие имеют в виду опыт Западной Европы. К сожалению, Беларусь пока не может похвастаться достижениями на этом пути. Мы – единственная страна, которая не подписала Хартию местного самоуправления. Беларуси не нужно «изобретать велосипед» – достаточно обратить внимание на накопленный опыт.

Но здесь возникают препятствия. К примеру, власть боится, что децентрализация – основной элемент самоуправления – приведет к потере управляемости, контроля, нерациональному расходованию бюджетных средств и «раздраю». Однако практика европейских государств показывает, что все происходит как раз наоборот: местные сообщества могут распоряжаться местными бюджетами гораздо более эффективно. И государственные расходы в таком случае могут сократиться на 30%.

Гражданское участие в местном самоуправлении может иметь различные формы. Это могут быть как избираемые местные советы, так и территориальные комитеты общественного самоуправления, например, при ЖЭСах, старосты в сельских местностях. Но деятельность двух последних структур имеет лишь рекомендательный характер. Тем не менее в законе таким сообществам посвящена целая глава, и возможности, прописанные там, нужно обязательно использовать. В первую очередь важно понять, что мы хотим получить от этих органов – благоустройство дворов и подъездов или решения социальных вопросов (больницы, остановки). Но иногда даже главы этих комитетов не знают, кем они являются – исполняют свои обязанности лишь формально.

Тем не менее некоторые такие структуры работают эффективно. Показателен опыт Мозыря, объединения деревенских старост в Сморгонском районе.



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Про украинский опыт рассказала ведущий эксперт по вопросам ЖКХ «Экспертной Межотраслевой Ассоциации Украины» Алла Радивиловская:

– После «революции достоинства» нам пришлось «взрослеть». Увы, на сегодняшний день в Украине происходит сращение глав местных администрация и «партийных боссов». Это порождает коррупцию. Например, депутаты и главы местных администраций сидят в одном здании, люди путают, не доверяют им. А мэр Киева одновременно и избирается гражданами, и назначается «сверху».

Тем не менее реформа децентрализации начата. Ее задачи – перераспределение финансовых ресурсов, чтобы деньги оставались на местах, а также определить границы ответственности. В некоторых объединенных территориальных громадах бюджеты уже профицитные, они не могут потратить деньги. Причина – эффективно использовать средства и имущество не позволяет законодательство. Некоторые «громады» даже не знают, какая недвижимость им принадлежит. И горожане иногда не знают, к кому обратиться за решением проблемы – к назначенному главе местной администрации или к депутатам.

Еще в 2001-м году был принят закон об органах самоорганизации населения. Но создаваемые органы действовали в интересах партий, а не людей. Также, начиная с 2004-го года, в Украине создается множество общественных организаций. В основном они борются с чем-либо, за чьи-то права, борются за сохранение парков и скверов. Некоторые из них входят в советы при местных законодательных органах. А самая серьезная сила самоуправления в Украине – это объединения собственников жилья, совместные домовладения. Если несколько таких структур находятся в одном районе, то власть там не может ничего сделать. И большинство многоквартирных домов стремятся создать такие товарищества собственников.

На мой взгляд, если люди научились управлять своим домом, то они смогут и управлять своей страной.



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Затем слово взял и глава товарищества собственников, председатель Минской городской организации «Говори правду» Юрий Водяницкий:

– ТСЖ я возглавляю с 2010-го года и много сталкивался с инертностью людей. Они привыкли, что государство постоянно «опекает» граждан.

Мы пытаемся создать сообщества товариществ собственников жилья, взаимодействовать с властью. Хотя пока она видит в нас конкурентов. Ведь некоторые ТСЖ не использовали ни одного бюджетного рубля, не обращались за помощью к государству. И это выглядит как-то непривычно, «подозрительно».



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Выступила член «Говори правду», глава инициативы «Доступный Брест» Елена Квитко:

– Я давно поняла: хочешь что-то делать, начни с себя. Например, мы решили восстанавливать детские площадки в разных районах Бреста с привлечением местных жителей. Иногда удавалось привлечь детей, которые на площадках играли. Теперь они никому не позволяют там что-то ломать и портить. Кроме того, мы разукрасили некоторые серые трансформаторные будки яркими граффити. К тысячелетию Бреста могли бы сделать и больше, например, провести конкурс граффитистов, но власти города не позволяют нам.

В целом же нашей инициативе удалось собрать вместе активных и небезразличных горожан. А установить взаимопонимание с властями города – задача решаемая.



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Последовали вопросы участников Форума:

– Я живу в деревне. Дороги у нас разбиты, освещение слабое, маршрутка ходит по расписанию. А зимой вообще беда: снег почти не чистится, маршрутка может не доехать, дети вынуждены идти до школы полтора часа. Большинство жителей – старики, и они говорят: «Да что уж там, что мы сможем сделать…»

Юрий Водяницкий ответил:

– Нужно познакомиться с соседями, создать сообщество, объединяться.

– Конечно, нужно создавать орган местного самоуправления. У власти можно как просить, быть потребителем, так и быть «хозяином». В последнем случае человек находит нужные пути, находит нужную дверь, чтобы призвать местную власть выполнять свои обязанности, – добавила Алла Радивиловская.



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Людмила Денисенко, лидер Брестской городской организации партии «Справедливый мир»:

– Я живу в частном секторе, и плачу налог на недвижимость. В отличие от собственников квартир. Как вы относитесь к тому, чтобы и их обложить налогом на недвижимость?

Юрий Водяницкий высказал мнение:

– В целом это приемлемо, но другой вопрос – куда расходуются эти средства…

Алла Радивиловская сказала:

– Налоги – это ваши же деньги, они должны идти на ваше же благо. И бесплатного ничего нет. А может, имеет смысл добиваться того, чтобы все собственники жилья были освобождены от налога?



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Алексей Голиков из Бреста поинтересовался:

– Какие существуют критерии оценивания деятельности власти, в том числе местной?

– В Беларуси таких критериев нет. Но поскольку существуют инициативы, проводятся акции протеста, то это значит, что проблемы существуют. С властью нужно быть в партнерских отношениях: она – наша слуга, а мы – ее «хозяева», – ответил Андрей Завадский.

А Анатолий Прищик из Микашевичей хотел узнать, как полиция в Украине реагирует на то, когда собираются более пяти человек?

– По-разному, все зависит от ситуации. Иногда полиция индифферентна, иногда – нападет на этих граждан, а иногда – защищает их. В основном сейчас у нас наиболее часто проходят протесты против застройки. И проходят по-разному. Хотя в Украине идет реформа полиции, – был ответ Аллы Радивиловской.

Игорь Драко прокомментировал:

– У малых гарадах чыноўнікі – гэты такія ж простыя мужыкі і бабы. Таму няма сэнсу бясконца сварыцца з імі – трэба ўзаемадзейнічаць! Напрыклад, я пішу ўладзе падзякі за добрыя справы, а не скаргі. Запомніце, дзе існуе добрая мясцовая ўлада – гэта Іўеўскі раён!



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Еще одного жителя Бреста интересовало, будет ли полезно городу уплотнение исторической застройки, не приведет ли оно к транспортным и коммунальным проблемам.

– Город должен быть небезразличен его жителям. Поэтому они должны интересоваться его развитием, будущим. Ведь прийти в нужный момент на собрание, написать комментарий, поставить подпись – совсем не трудно. И может повлиять на решения власти, – высказалась Татьяна Короткевич.

Андрей Завадский пояснил:

– Необходимо инициировать общественные обсуждения. Власть не сможет принимать решения без них. Кроме того, необходимо создавать комитеты территориального самоуправления. Чиновники будут вынуждены считаться с ними.

Вторая панель была посвящена экономическим вопросам. Сергей Чалый обратил внимание на то, что трудовая миграция растет. Жители Брестской области стали выезжать на заработки даже в Украину. В результате регионы «пустеют», рабочая сила сокращается, и инвесторы не открывают новые производства.



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– По данным исследования министерства экономики, за последние 2-3 года все показатели Брестской области в области предпринимательства ухудшились. Наиболее острые проблемы – неравные условия для частных и государственных предприятий, произвольная трактовка законодательства и качество подготовки кадров. Любопытно, что безработица в области низкая – на сотни безработных приходятся тысячи вакансий. Например, требуется больше трехсот медработников, транспортные компании не могут найти водителей на полторы тысячи рублей. Вот результат трудовой миграции.

Власти разработали программу «новой индустриализации» страны на 2012-2015 годы. И чем же она закончилась? Например, для Ляховичского льноперерабатывающего завода была приобретена новая производственная линия, которая просто не смогла разместиться в цехах. В общем, планы есть, но никто не знает, что конкретно нужно делать.



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Елена Пацевич, директор частной фирмы, одна из лидеров Союза предпринимателей, работодателей и ремесленников, рассказала о бизнесе в Брестской области:

– Нам удалось добиться, чтобы брестская мебель поставлялась в отели Германии, стеклопакеты – в магазины Польши, деревянные поддоны – в Нидерланды. И благодаря этому появляются новые рабочие места.

Мы реализуем и культурные проекты по сохранению культурного наследия Брестчины, консультируем людей, желающих начать свой бизнес.

К сожалению, некоторые проблемы остается нерешенными. Так, очень сложно реализовывать строительные проекты: требуется бесконечное количество согласований. Да и многие нормы, прописанные в Декрете №7, не реализуются на местах. Требуется много согласований по размещению рекламы, фактически не работает принцип «одного окна».



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Затем выступил Владимир Красько, глава учреждения “За вело Брест”:

– На самом деле мы выступаем за то, чтобы город был удобным и для велосипедистов, и для пешеходов, и для автомобилистов. Например, Амстердам, где существует “диктат” велосипедистов, вряд ли можно назвать удобным городом.

В Брестской же области все города – “автомобильные”. Это создает проблемы: выбросы в окружающую среду, пробки, здоровье людей. Поэтому мы разрабатываем программы по стимулированию велодвижения, маршруты для поездок на велосипедах, проводим праздники для популяризации езды на велосипеде, собираем подписи для развития инфраструктуры для велосипедистов. И нашему учреждению крайне важна активность людей. Например, в одном из дворов Бреста люди для борьбы с нелегальной парковкой на детской площадке установили велопарковку и высадили деревья.

Также мы добиваемся, чтобы на погранпереходе “Брест-Тересполь” было разрешено перемещение велосипедистов. И польская сторона уже дала свое согласие.



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Алла Сапежинская, председатель “Кобринского клуба деловых женщин “Бона”, депутат сельского совета, рассказала следующее:

– Начиная с 2004 года, мы реализовали множество инициатив. И одна из них – это “Остров детства”. На селе ведь тоже живут люди, и они хотят жить достойно.

Жители одной деревни под Кобрином обратились к нам с просьбой создать детскую площадку – дети были вынуждены играть прямо на дороге. А власти все время отвечали: денег нет. Благодаря Фонду имени Льва Сапеги нам удалось закупить оборудование, а устанавливали его с помощью самих жителей. Вначале они с недоверием отнеслись к нашей инициативе, но затем, видя, что усилия приводят к результату, людей стало участвовать все больше.

А затем у сельчан появились и собственные идеи, как лучше обустроить детскую площадку. Так появились и полоса препятствий, и волейбольная площадка, и подвесной деревянный мост. Это – пример того, как люди любят свое место и хотят сделать его лучше.

Кроме того, у людей стало формироваться сообщество, добрососедские отношения. Они стали проводить праздники: Новый год, День рыбака. В планах у сельчан теперь – обустройство сцены, пруда, мест для встреч пожилых людей.



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Последовали вопросы участников. Людмила Денисенко попросила Владимира Красько:

– Ко мне обратились два пенсионера и рассказали, что милиция оштрафовала их на 24 рубля за то, что не слезли с велосипеда на пешеходном переходе. И добивалась, чтобы штрафы были обязательно выплачены в срок. А ведь им уже 80 лет, слезать им тяжело! Почему бы не добиться того, чтобы с пожилыми людьми вначале проводились профилактические беседы, а не сразу накладывались штрафы?

Леонид Дубоносов из Микашевичей хотел выяснить у Сергея Чалого, когда же будет заработок “по тысяче”?

– Достичь-то этой суммы можно, но придется многое изменить в структуре экономики. И прежде всего – с распределением ресурсов, – пояснил экономист.



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Анатолий Петрачев, предприниматель , решил задать сразу несколько вопросов. Его интересовало и как, по мнению Андрея Завадского, работают органы местного самоуправления в Бресте, и почему, как считает Елена Квитко, власти действуют не так, как хотят люди, и какие конкретные предложения по развитию экономики есть у Сергея Чалого.

– А скажите мне, ради чего мы собрались? Да для того, чтобы объединиться! Объединяться во всех сферах ради одной идеи – нашей жизни, – констатировал предприниматель .

Анатолий также рассказал об идее надземного метро, которое, по его мнению, должно появиться в Бресте.



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По окончании мероприятия участники поделились мнениями о Форуме.

Людмила Денисенко:

– Почему представители партии “Справедливый мир” пришли на Форум регионального развития? Нам это мероприятие очень интересно. Ведь мы постоянно проводим кампании за благоустройство, сотрудничаем с местной властью и поэтому хотим как поделиться своим опытом, так и узнать, какие наработки есть в других городах Брестчины и в Украине. Нужно забыть все политические разногласия и работать вместе, особенно в преддверии тысячелетия нашего города. Форум – отличная площадка для этого!

Леонид Дубоносов:

– Если мы будем объединяться, будем активными, то будем сильнее власти! Так что спасибо за Форум!



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Татьяна Павлович, Минск:

– Был очень интересен опыт Украины в плане создания товариществ собственников жилья.

Эльвира, Брест:

– Пришла на Форум благодаря новости в интернете. На таком мероприятии впервые. Главный вывод, который я сделала: для решения проблемы нужно начинать с себя, осознать себя гражданином, а затем объединяться. Форум мне очень понравился.

Евгений:

– В последнее время меня угнетает пассивность: многие не видят ничего дальше своей квартиры. Но на Форуме я увидел совсем других людей. И решил присоединиться к “Говори правду”!

Владимир:

– Форум очень понравился, буду и дальше ходить на такие мероприятия. Иногда добиваться чего-то, взаимодействовать с местной властью – сложно. Но на Форуме показали, как эти трудности преодолеть.



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