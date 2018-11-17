В Бресте пропал 14-летний подросток Довиденко Максим - ушел из дома и не вернулся

Довиденко Максим Аркадьевич, 14 лет, ушел из дома на ул. Луцкой, д. 9 вчера, 17 ноября 2018 года около 9 утра и не вернулся. Родители обратились в милицию, но первоначальные поисковые мероприятия не принесли успеха.



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Если вы располагаете сведениями относительно местонахождения мальчика, просьба позвонить 102. Ребёнок был в тёмной синей куртке и чёрной шапке.



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На фото Максим слева. Информацию предоставили родственники.



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К поискам подключился ПСО "Ангел".