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В Бресте пропал 14-летний подросток Довиденко Максим - ушел из дома и не вернулся

18.11.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Довиденко Максим Аркадьевич, 14 лет, ушел из дома на ул. Луцкой, д. 9 вчера, 17 ноября 2018 года около 9 утра и не вернулся. Родители обратились в милицию, но первоначальные поисковые мероприятия не принесли успеха.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60712.php

В Бресте пропал 14-летний подросток Довиденко Максим - ушел из дома и не вернулся

Если вы располагаете сведениями относительно местонахождения мальчика, просьба позвонить 102. Ребёнок был в тёмной синей куртке и чёрной шапке.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60712.php

В Бресте пропал 14-летний подросток Довиденко Максим - ушел из дома и не вернулся

На фото Максим слева. Информацию предоставили родственники.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60712.php

В Бресте пропал 14-летний подросток Довиденко Максим - ушел из дома и не вернулся

К поискам подключился ПСО "Ангел".

 
 
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Довиденко Максим Аркадьевич, 14 лет, ушел из дома на ул. Луцкой, д. 9 вчера, 17 ноября 2018 года около 9 утра и не вернулся. Родители обратились в милицию, но первоначальные...
 
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