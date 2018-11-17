В Могилеве наградили победителей областного соревнования по уборке урожая

Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали в субботу в Могилеве, сообщает сайт Могилевского облисполкома.

"Аграрный сектор области, который формирует около 13% регионального продукта, а в сфере производства - почти четверть, уступая только промышленности региона", - отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, открывая мероприятие.

Глава региона отметил, что в области завершена уборка всех основных сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна составил более 760 тыс. т. Это четвертый показатель среди регионов республики. В нынешнем году получен рекордный урожай кукурузы на зерно – почти 120 тыс. тонн, что в 5 раз превышает уровень 2017 года. Намолочено 56 тыс. тонн маслосемян рапса, накопано 113 тыс. т картофеля, собрано почти 12 тыс. т овощей, произведено более 9 тыс. т льноволокна.

Получен хороший урожай сахарной свеклы – свыше 313 тыс. тонн, что более чем на 30% превышает прошлогодний уровень.

"Сегодня в аграрном секторе страны активно используются новые подходы в управлении и формы хозяйствования", - добавил В.Доманевский. Наравне с сельскохозяйственными организациями государственной формы собственности развиваются частные аграрные компании.

По его словам, в Могилевской области отмечается устойчивая тенденция снижения затрат на производство сельхозпродукции. За три года они уменьшены более чем на 12%. Снижается коэффициент долговой нагрузки. Это достигается за счет использования новых современных технологий, высокого профессионализма кадров и их ответственного отношения к делу.





Важным шагом в повышении эффективности хозяйствования на земле, конкурентоспособности АПК, по мнению главы региона, является развитие крупных интеграционных формирований, объединяющих производство сельскохозяйственного сырья, переработку и сбыт конечной продукции. Положительными примерами такой формы работы могут служить ОАО "Александрийское", ЗАО "Агрокомбинат "Заря", ОАО "Могилевхлебопродукт". В Шкловском районе создан холдинг "Купаловское", в состав которого вошли акционерные общества "Большие Славени", "Амкодор-Шклов" и "Новогородищенское".

В.Доманевский подчеркнул, что наравне с крупными сельскохозяйственными объединениями развиваются фермерские хозяйства. Только в текущем году зарегистрировано 29 таких субъектов, а всего их по области функционирует свыше 400.

Глава региона обратил внимание, что результаты участия в международных выставках наших переработчиков демонстрируют огромный спрос на их продукцию. Об этом говорят и показатели экспорта. В текущем году доля аграрной продукции составила пятую часть от общего объема поставок области. С начала года ее экспортировано почти на $300 млн в 41 страну мира.



