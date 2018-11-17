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Снег и гололед ожидаются в Беларуси в понедельник
18.11.2018 12:54 — Разное | Ежедневник
В понедельник, 19 ноября, в Беларуси ожидаются снег и гололед. Водителей просят быть осторожными на дорогах.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 19 ноября в Беларуси будет облачно с прояснениями.
Ночью почти на всей территории страны ожидаются снегопады. При этом снег будет мокрый, что при минусовой температуре воздуха создаст неблагоприятные условиях на дорогах - гололед.
Ночью температура воздуха будет колебаться в от минус 4 до плюс 2 градусов. Днем немного потеплеет, но незначительно - ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
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В понедельник, 19 ноября, в Беларуси ожидаются снег и гололед. Водителей просят быть осторожными на дорогах.
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