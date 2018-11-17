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Смертельное ДТП под Волковыском с автомобилем такси

18.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Смертельное ДТП под Волковыском с автомобилем такси

Сегодня утром, 18 ноября, направляясь на вызов в Красносельский, водитель автомобиля такси выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. От полученых травм водитель погиб, водитель и пассажиры встречного авто госпиталиизированы.

Водитель был трезв, известно лишь то, что он не работал таксистом постоянно, подрабатывая на выходных. У погибшего осталось двое детей, младший родился летом этого года.

Администрация сайта выражает искренние соболезнования семье погибшего.

 
 
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Сегодня утром, 18 ноября, направляясь на вызов в Красносельский, водитель автомобиля такси выехал на полосу встречного движения,...
 
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