|
Смертельное ДТП под Волковыском с автомобилем такси
18.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Сегодня утром, 18 ноября, направляясь на вызов в Красносельский, водитель автомобиля такси выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. От полученых травм водитель погиб, водитель и пассажиры встречного авто госпиталиизированы.
Водитель был трезв, известно лишь то, что он не работал таксистом постоянно, подрабатывая на выходных. У погибшего осталось двое детей, младший родился летом этого года.
Администрация сайта выражает искренние соболезнования семье погибшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром, 18 ноября, направляясь на вызов в Красносельский, водитель автомобиля такси выехал на полосу встречного движения,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)