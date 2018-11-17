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Беседа с курсантами Волковысского военно-патриотического клуба «Школа выживания»

18.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Беседа с курсантами Волковысского военно-патриотического клуба «Школа выживания»

14 ноября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан встретился с курсантами «Школы выживания».

Священник рассказал о разных стереотипах о религии и о православной церкви, которые бытует среди современной молодежи. Многие из них подпитываются потоком информации из Интернета. Чтобы не быть обманутым, важно всякую получаемую информацию тщательно обдумывать, анализировать и делать правильные выводы, а не те, которые нам пытаются навязать различные блогеры. Также отец Александр ответил на разные вопросы молодых людей.

Егор Черепок

 
 
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14 ноября клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан встретился с курсантами «Школы выживания». Священник...
 
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