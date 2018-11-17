Гости «Дажынак» делятся впечатлениями о празднике

Андрей Садовский, директор ОАО «Принеманский», Новогрудский район:

– Сегодня в похорошевший и преобразившийся город Ивье приехали аграрии со всей области, лучшие труженики сельского хозяйства. Поэтому принимать участие в областном празднике «Дажынкі» не только почетно, но и ответственно. Наше хозяйство встречает праздник с достойными показателями. При всех сложностях этого года валовой сбор зерна составил более 13 тысяч тонн. Хороший рост демонстрирует отрасль животноводства. Уже четвертый год подряд ОАО «Принеманский» за достижение наивысшего производства зерна в расчете на балло-гектар пашни удостаивается в районе переходящего приза «Золотой колос». В этом заслуга всех работников. Поздравляю аграриев района и всей Гродненщины с праздником!



Марина Колпак, жительница Ивье:

– Это действительно праздник для всей области, для всех, кто трудится на селе. Никогда еще наш город не встречал столько гостей. Мы очень готовились, старались, чтобы было красиво и уютно. Радостно видеть такие щедрые подворья, много торговых рядов. Звучит музыка, вокруг поют, танцуют, есть где отдохнуть с детьми. Столько всего интересного! Пришли на праздник вместе с дочерью Евгенией и сыном Павлом. Побывали в «городе мастеров», очень понравилось праздничное шествие. А какие красивые караваи! Спасибо всем, кто готовил такой замечательный праздник. А труженикам сельского хозяйства хочется пожелать крепкого здоровья, счастья, высоких урожаев, удачи во всех начинаниях.

Иван Моржало, заместитель директора КСУП "Неверовичи":

- Волковысское подворье достойно представило все разнообразие сельхозпродукции, производимой нашим районом. Оно так и называется: "Молочные реки, хлебные берега". Хлеб у нас в этом году уродился неплохой, хоть погода не способствовала хлеборобам. Сегодня почетное место в нашей экспозиции занял каравай Волковысского хлебозавода. Думаю, и гостям, и жителям города Ивье она понравится, и каждый захочет сфотографироваться на нашем подворье.





Нина Кенько:

- Участие в фестивале-ярмарке тружеников села принимаю не впервые, но Ивье для меня – открытие. Успела заметить, что городок небольшой, зато очень уютный. Я уже изучила программу мероприятия и наметила для себя соответствующий моим предпочтениям маршрут. Первый пункт–тематические подворья. Сейчас настроение просто отличное, город радушно встречает гостей и участников мероприятия, приглашая каждого из них прочувствовать эту атмосферу всеобщего веселья.



Ирина Савицкая:

- Чувствуется размах праздника. Город-хозяин встречает нас звонкими песнями, танцами, умопомрачительными ароматами блюд и не только. Планирую посетить все площадки, ну и, конечно же, купить сувениры на память. Такое все красочное и манящее, что хочется как можно дольше наслаждаться этой праздничной атмосферой.



Мария Ныч

- Живу на Украине, а родилась в Ивье. И мне приятно, что так хорошо потрудились ивьевчане, чтобы подготовиться к областному празднику урожая. Строители постарались, чтобы гости и участники чувствовали себя комфортно. Отремонтировано много уличной сети, тротуары, дороги. Гуляя по чистому и ухоженному городу, убедились, как много делается в Беларуси для людей.





Галина Мужило, Мария Игнатович, город Ошмяны:

- Мы приехали на «Дажынкi», чтобы вместе со всей областью поблагодарить хлеборобов за богатый каравай, а также привезли экспозиции Ошмянского аграрно-технического и Ошмянского аграрно-экономического колледжей. Нашу площадку разместили на набережной пруда. Не ожидали увидеть здесь такую красоту. Скульптуры сказочных персонажей прекрасно дополнили красивый пейзаж. Здесь идеальное место для того, чтобы проводить такие праздники.



Галина и Алена Буйницкие, деревня Лаздуны, Ивьевский район:

- Ивье – очень красивый город, а к «Дажынкам» еще больше преобразился. Уверены, что аллея скульптур станет одним из самых любимых мест отдыха. Хотя и до этого набережная никогда не пустовала: здесь проводит время молодежь, прогуливаются мамы с колясками, дышат свежим воздухом пожилые люди. Дочь учится в столице, говорит, что в Ивье она отдыхает душой.





Евгений и Марина Моисеенковы с детьми Павлом и Настей, жители г. Ивье:

- Первый раз у нас в городе праздник такого масштаба. Очень здорово все устроено. Все нравится и нам, и детям. Похорошел наш город благодаря областному фестивалю. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили чаще.





Валерий и Наталья Давидович:

- Мы приехали из агрогородка Большевик Минского района. У нас личное подсобное хозяйство, шесть лет занимаемся разведением кроликов разных пород. На фестиваль привезли своих питомцев. Принимаем участие с кроликами на выставках, в первый раз на фестивале тружеников села.

Василий Чертко, г.п. Кореличи:

На областные «Дажынкі» приезжаю во второй раз. Это мероприятие всегда широкомасштабное и зрелищное, а нынче и погода нас радует. А, вообще, «Дажынкі» - замечательный праздник, ведь люди столько трудились, чтобы оказаться здесь. И мы, артисты, сделаем все, чтобы подарить героям сегодняшнего торжества отличное настроение и яркие эмоции!



Сергей Смурага, Дятловский район:

С нетерпением ждал весь год областные «Дажынкі». И сегодня эмоции переполняют. Хочется успеть везде, встретиться со знакомыми из других районов, да и подольше задержаться на каждом подворье. Работаю зоотехником в хозяйстве, поэтому все вокруг родное и близкое. Но приехал я сюда не только отдохнуть душой, но и защитить честь Дятловщины на спартакиаде. Уверен, что смогу совместить приятное с полезным.