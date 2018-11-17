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В Беларуси ввели запрет на продажу пневматики несовершеннолетним

18.11.2018 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В Беларуси ввели запрет на продажу пневматики несовершеннолетним
АиФ

Совет Министров РБ решил скорректировать закон, который закрепляет правила продажи пневматического оружия.

Новая редакция правил продаж запрещает продавать несовершеннолетним пистолеты, револьверы и винтовки, луки и арбалеты, которые конструктивно сходны с пневматическим и метательным оружием. Детям до 16 лет нельзя продавать пиротехнику, а до 15 лет — также спички, зажигалки, ядохимикаты, горючие жидкости.

Постановление Совета министров от 14 ноября 2018 г. № 824 вступит в силу через три месяца после  официального опубликования.

 
 
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Постановление Совета министров от 14 ноября 2018 г. № 824 вступит в силу через три месяца после официального опубликования.
 
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