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Милиция задержала гомельчанина, устроившего охоту в деревне

18.11.2018 12:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Милиция задержала гомельчанина, устроившего охоту в деревне
УВД Гомельского облисполкома

17 ноября в 10.50 на спецлинию 102 позвонила жительница деревни Коровышень Гомельского района.

Она рассказала, что неизвестный мужчина с ружьем вышел из зарослей малины со стороны поля и пошел по огороду, стреляя в сторону домов. Звонившая добавила, что одна из пуль пролетела мимо неё и попала в гараж.

К месту незамедлительно выехали наряды ГАИ, сотрудники ОМОНа. Правоохранители начали искать стрелка. Через некоторое время был замечен мужчина, приметы которого совпадали с описанными женщиной, пишет БЕЛТА.

Гражданин был в камуфлированной одежде с рюкзаком и ружьём. Подозреваемого задержали. Неизвестный оказался 43-летним безработным гомельчанином.

Предварительно установлено, что у гомельчанина есть документы на право ношения и хранения охотничьего ружья, а также охотничью путевку на добычу дикого животного. Сегодня он решил поохотиться на зайца, но не учел, что категорически запрещено стрелять и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 м от крайнего строения населенного пункта.

В настоящее время сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

 
 
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В настоящее время сотрудники милиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
 
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