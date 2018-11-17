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Гонщик "Минска" попал на подиум этапа и занял место в топ-10 общего зачета многодневки в Китае

18.11.2018 12:56 — Разное | Tut.by  
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Гонщик велоклуба «Минск» Василий Строков занял девятое место в общем зачете многодневной гонки первой категории «Тур Фучжоу».


Фото: Minsk Cycling Club

Помимо высокого места в общем зачете 22-летний гонщик столичной команды занял третье место на четвертом этапе.

Помимо Василия Строкова за «Минск» выступали Станислав Божков, Эдуард Ворганов, Антон Музычкин, Николай Шумов и Василий Белявский.

Победу в общем зачете праздновал казах Илья Давыденок («Пекин-Иннова»), вторым стал Бенджамин Дайбол («Сент-Джордж»), третьим — китаец Лю Сянин («Хенсян»).

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба "Минск" Василий Строков занял девятое место в общем зачете многодневной гонки первой категории "Тур Фучжоу".
 
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