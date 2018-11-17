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Гонщик "Минска" попал на подиум этапа и занял место в топ-10 общего зачета многодневки в Китае
Гонщик велоклуба «Минск» Василий Строков занял девятое место в общем зачете многодневной гонки первой категории «Тур Фучжоу».
Помимо высокого места в общем зачете 22-летний гонщик столичной команды занял третье место на четвертом этапе.
Помимо Василия Строкова за «Минск» выступали Станислав Божков, Эдуард Ворганов, Антон Музычкин, Николай Шумов и Василий Белявский.
Победу в общем зачете праздновал казах Илья Давыденок («Пекин-Иннова»), вторым стал Бенджамин Дайбол («Сент-Джордж»), третьим — китаец Лю Сянин («Хенсян»).
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Гонщик велоклуба "Минск" Василий Строков занял девятое место в общем зачете многодневной гонки первой категории "Тур Фучжоу".
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