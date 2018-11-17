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На 240 миллионов евро: СМИ раскрыли схему ввоза санкционных груш в Россию

18.11.2018 13:04 — Разное | Партизан  
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По мнению журналистов, в Бельгии и Нидерландах использовались поддельные сертификаты, согласно которым фрукты импортировали из Африки, так производители обходили российские запреты на поставки фруктов из ЕС.

Груши из стран Евросоюза в Россию поставляли в обход антиевропейских санкций, об этом сообщило бельгийское издание De Volkskrant, передает "Спутник".

СМИ сообщает, что одна из сотрудниц газеты заметила на фото знакомой из России в соцсетях груши сорта "Конференция". Женщина заинтересовалась, каким образом фрукты из Евросоюза, которые выращиваются в Бельгии и Нидерландах, оказались в стране, куда их запрещено ввозить из-за санкций.


Журналисты выяснили, что груши привозили в Москву через Беларусь и Литву. СМИ утверждают, что производители приобретали поддельные сертификаты, в которых значилось, что фрукты импортировали из Конго, Йемена, Замбии и не только (в махинациях участвовало около 26 африканских стран).

По оценкам журналистов, при помощи поддельных документов бельгийские и голландские производители продали в Россию фруктов на 240 миллионов евро: ежегодно в страну доставляли приблизительно 70 тысяч тонн голландских и бельгийских груш. В издании убеждены, что действующие санкции только способствуют росту нелегальной торговли.

Санкции против Российской Федерации были введены США и странами Евросоюза в 2014 году. Москва, в свою очередь, запретила импорт продовольствия из большинства государств, причастных к ограничениям.

 
 
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По мнению журналистов, в Бельгии и Нидерландах использовались поддельные сертификаты, согласно которым фрукты импортировали из Африки, так производители...
 
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