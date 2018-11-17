На 240 миллионов евро: СМИ раскрыли схему ввоза санкционных груш в Россию

De Volkskrant , передает "Спутник" . Груши из стран Евросоюза в Россию поставляли в обход антиевропейских санкций, об этом сообщило бельгийское издание, передает





СМИ сообщает, что одна из сотрудниц газеты заметила на фото знакомой из России в соцсетях груши сорта "Конференция". Женщина заинтересовалась, каким образом фрукты из Евросоюза, которые выращиваются в Бельгии и Нидерландах, оказались в стране, куда их запрещено ввозить из-за санкций.









Журналисты выяснили, что груши привозили в Москву через Беларусь и Литву. СМИ утверждают, что производители приобретали поддельные сертификаты, в которых значилось, что фрукты импортировали из Конго, Йемена, Замбии и не только (в махинациях участвовало около 26 африканских стран).





По оценкам журналистов, при помощи поддельных документов бельгийские и голландские производители продали в Россию фруктов на 240 миллионов евро: ежегодно в страну доставляли приблизительно 70 тысяч тонн голландских и бельгийских груш. В издании убеждены, что действующие санкции только способствуют росту нелегальной торговли.





Санкции против Российской Федерации были введены США и странами Евросоюза в 2014 году. Москва, в свою очередь, запретила импорт продовольствия из большинства государств, причастных к ограничениям.

