ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпиона Казахстана по дзюдо Жасулана Абиева убили в очереди за углем

18.11.2018 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В казахстанском Семее убили чемпиона республиканских чемпионатов по дзюдо Жасулана Абиева. Об этом сообщает eurosport.ru.



12 ноября Жасулан отправился на угольный разрез Каражыра в городе Семей (Восточно-Казахстанская область). По информации свидетелей, дзюдоист подрался с неким мужчиной из очереди – оппонент нанес Абиеву смертельный удар по голове. По факту преступления заведено уголовное дело, предполагаемому убийце грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье УК Казахстана.

Абиев – чемпион и многократный призер Казахстана по дзюдо, его весовая категория – до 60 кг.

Дзюдоист в 2010 году завершил спортивную карьеру и погрузился в бизнес. Ему было 33 года.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В казахстанском Семее убили чемпиона республиканских чемпионатов по дзюдо Жасулана Абиева. Об этом сообщает eurosport.ru.
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники саммита АТЭС впервые не сумели согласовать итоговую декларацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика