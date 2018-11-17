Минприроды: проект завода АКБ с правками поступил на повторную экологическую экспертизу









"Брестская газета" . Проект аккумуляторного завода «АйПауэр» поступил в Министерство природы и охраны окружающей среды на повторную государственную экологическую экспертизу. Об этом во время прямой линии 17 ноября сообщила заместитель министра данного ведомства Ия Малкина, отвечая на вопрос брестчанина Демьяна Лепесевича есть ли у нее информация о том, что проект завода претерпевает изменения, пишет





«Я официально вам заявляю о том, что данный проект с изменениями поступил к нам на повторную государственную экологическую экспертизу», – сказала замминистра.





По ее словам, по законодательству действие предыдущего заключения (в данном случае положительного – прим. авт.) останавливается в момент выдачи нового заключения.





«В настоящий момент проект только поступил к нам на экспертизу. После оценки тех данных, которые там заложены, мы сделаем свои выводы. Пока о выводах я говорить не уполномочена по причине того, что я их просто не знаю», – подчеркнула Малкина.





С начала года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.





Начиная с 5 марта каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.





Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец этого года. По последним данным, первая партия аккумуляторов будет выпущена в начале нового года. Мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.