Лучшей белорусской агроэкоусадьбой 2018 года признан «Заповедный остров» Глубокского района

Витебские вести . Александр – сын белорусского писателя, поэта и переводчика Кастуся Цвирко. В Минске у Цвирко-младшего был собственный книжный бизнес. Купив дачу в Глубокском районе, он загорелся идеей обустройства усадьбы и очень скоро уехал из столицы и обосновался в деревне, пишут





«Заповедный остров» в географическом центре Европы расположен на островке между двух озер – Ивесь и Озерко. В трех уютных деревянных домиках можно с комфортом разместить до 20 постояльцев. Внутри – отдельные спальни, гостиная с камином, картины на стенах и вязаные коврики на полу. Деревянные лавки-качели, кровати, кресла-качалки созданы искусными мастерами.





В агроэкоусадьбе отдыхают в основном белорусы и россияне, но бывают туристы из Западной Европы, США, ЮАР. Как поясняет хозяин, «Заповедный остров» – место для спокойного отдыха на природе. Здесь можно попариться в баньке, порыбачить, поплавать на лодке или покататься на велосипеде.





Мне приносит удовлетворение, когда приезжающие люди получают положительные эмоции, хорошее настроение, – сказал после вручения награды Александр Цвирко.



