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Лучшей белорусской агроэкоусадьбой 2018 года признан «Заповедный остров» Глубокского района
Лучшей белорусской агроэкоусадьбой года признан «Заповедный остров» в деревне Шо Глубокского района. Ее владелец Александр Цвирко стал обладателем Гран-при конкурса на образцовую организацию отдыха в деревне.
Александр – сын белорусского писателя, поэта и переводчика Кастуся Цвирко. В Минске у Цвирко-младшего был собственный книжный бизнес. Купив дачу в Глубокском районе, он загорелся идеей обустройства усадьбы и очень скоро уехал из столицы и обосновался в деревне, пишут
«Заповедный остров» в географическом центре Европы расположен на островке между двух озер – Ивесь и Озерко. В трех уютных деревянных домиках можно с комфортом разместить до 20 постояльцев. Внутри – отдельные спальни, гостиная с камином, картины на стенах и вязаные коврики на полу. Деревянные лавки-качели, кровати, кресла-качалки созданы искусными мастерами.
В агроэкоусадьбе отдыхают в основном белорусы и россияне, но бывают туристы из Западной Европы, США, ЮАР. Как поясняет хозяин, «Заповедный остров» – место для спокойного отдыха на природе. Здесь можно попариться в баньке, порыбачить, поплавать на лодке или покататься на велосипеде.
Мне приносит удовлетворение, когда приезжающие люди получают положительные эмоции, хорошее настроение, – сказал после вручения награды Александр Цвирко.
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Лучшей белорусской агроэкоусадьбой года признан «Заповедный остров» в деревне Шо Глубокского района. Ее владелец Александр Цвирко стал обладателем Гран-при...
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