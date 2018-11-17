|
В Париже найдена уникальная карта Речи Посполитой XVII века
В Париже в одном из архивов найдена уникальная карта Речи Посполитой в границах середины XVII века.
Как пишет
Размер карты немалый — 198х183 см. Ее автор — Николя Сансон, основоположник французской картографии.
Такая находка дает надежду, что через какое-то время найдется и Радзивилловская карта Великого княжества Литовского 1603 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже в одном из архивов найдена уникальная карта Речи Посполитой в границах середины XVII века.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)