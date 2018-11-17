В Париже найдена уникальная карта Речи Посполитой XVII века

"Наша Нива" , ее нашли белостокские ученые. Ранее о существовании карты знали, но ее никогда не видели и вот наконец она стала доступной. Как пишет, ее нашли белостокские ученые. Ранее о существовании карты знали, но ее никогда не видели и вот наконец она стала доступной.





Размер карты немалый — 198х183 см. Ее автор — Николя Сансон, основоположник французской картографии.





Такая находка дает надежду, что через какое-то время найдется и Радзивилловская карта Великого княжества Литовского 1603 года.