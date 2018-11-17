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В Париже найдена уникальная карта Речи Посполитой XVII века

18.11.2018 12:47 — Разное | Партизан  
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В Париже в одном из архивов найдена уникальная карта Речи Посполитой в границах середины XVII века.
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Как пишет "Наша Нива", ее нашли белостокские ученые. Ранее о существовании карты знали, но ее никогда не видели и вот наконец она стала доступной.

Размер карты немалый — 198х183 см. Ее автор — Николя Сансон, основоположник французской картографии.

Такая находка дает надежду, что через какое-то время найдется и Радзивилловская карта Великого княжества Литовского 1603 года.

 
 
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В Париже в одном из архивов найдена уникальная карта Речи Посполитой в границах середины XVII века.
 
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