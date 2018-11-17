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Украинский генерал предрек «большую войну» против России

18.11.2018 12:39 — Разное | Партизан  
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Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность «большой войны» между странами.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской. «Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — полагает он.

Также военный предположил, что санкции в отношении России могут быть усилены, однако усомнился в их эффективности.


Ранее в субботу, 17 ноября, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко пригрозила России жестким ответом в случае закрытия Азовского моря для украинских судов. «Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву», — говорила она.

Ситуация в Азовском море между Россией и Украиной обострилась после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив весной 2018 года. В Киеве считают, что Москва может ограничить доступ к азовской акватории. В ходе конфликта пограничные службы стран неоднократно задерживали суда.



 
 
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Бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что российские власти могут закрыть Азовское море для украинских судов, из-за чего возрастет вероятность...
 
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