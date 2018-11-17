Украинский генерал предрек «большую войну» против России

«Апостроф» . Об этом он рассказал в интервью изданию





По его словам, военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской. «Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — полагает он.





Также военный предположил, что санкции в отношении России могут быть усилены, однако усомнился в их эффективности.



