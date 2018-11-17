На лечение и охоту. Что привлекает иностранцев в Беларуси?









"Звязда" . Тот факт, что наши санатории стремятся попасть в тренд европейской медицинской, оздоровительной и спа-индустрии, привлекает к ним не только белорусов, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Количество последних, как в нашей стране в целом, так и в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях, постепенно растет. По словам начальника отдела организационно-правовой работы и обеспечения путевками Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Инны Полуяновой, в этом году с начала года (за девять месяцев) в белорусских здравницах отдохнуло более 190 тысяч иностранных гостей. В прошлом году за такой же период их было чуть более 154 тысяч. Реализация услуг иностранным гражданам за это время увеличилась на 14,4%, а в наших санаториях они оставили более 151 миллиона рублей, пишет газета





— Оздоровление в Беларуси основывается на применении природных факторов. Наша минеральная вода, например, не уступает по составу той, которую применяют на всемирно известных курортах. У нас внедряется новый формат услуг — велнес и антиэйдж (антивозрастные. — Авт.) программы, создаются современные спа-центры. Например, санаторий «Юность» за несколько последних лет аттестован по критериям евро-спа и медикал-спа (как медицинский спа-отель), — рассказала Инна Полуянова.





Среди лидеров в развитии таких современных направлений специалист назвала санатории «Юность», «Альфа-Радон», «Спутник», «Приозерный». Вообще же спа-технологии внедрили около полусотни белорусских здравниц. При этом стоимость проживания довольно умеренная — 53 рубля в сутки (за двухместный однокомнатный номер).





Однако не столько улучшением самих санаториев, сколько смягчением визового режима объясняют эксперты интерес к нашей стране гостей из зарубежья.





— Благодаря тому, что безвизовое пребывание в нашей стране туристов, прибывающих через аэропорт Минск , увеличено до 30 дней, их количество постепенно растет, — заметила консультант отдела планирования и организации туристической деятельности Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Марина Масташова. — С февраля прошлого года по ноябрь этого из 69 стран мира к нам приехало почти 169 тысяч иностранных граждан.





Кроме этого, в безвизовом режиме иностранные туристы могут посещать Августовский канал и Беловежскую пущу. Августовский канал (с 26 октября 2016 года его можно посетить без визы) приехало посмотреть более 126 тысяч туристов. Это граждане Литвы, Польши, Латвии, Германии и других стран. Беловежскую пущу с момента установления безвиза (июнь 2015 года) посетило более 14 тысяч туристов, сюда, как правило, едут на охоту. Всего же с начала текущего года в Беларусь приехало более 3 миллионов 620 тысяч иностранцев (3 миллиона 328 тысяч за такой же период в прошлом году).





— Увеличение продолжительности безвизового пребывания способствует тому, что туристы посещают не только раскрученные достопримечательности, но и другие наши красивые места — национальные парки, заповедники, агроусадьбы, — рассказала Марина Масташова.





Успехи и достижения белорусской медицины также привлекают зарубежных гостей. Наибольшим спросом в клиниках Беларуси пользуются стоматологические, репродуктивные, кардиохирургические, а также услуги по пластической хирургии, акушерству, трансплантологии, диагностике и реабилитации.





— У нас созданы центры, которые занимаются организационными вопросами лечения иностранных граждан. Например, «Мед Трэвэл Беларусь» ежегодно привозит в нашу страну около 700 иностранцев, — отмечает Марина Масташова.





Как подчеркнул представитель информационного портала «Клиники Беларуси» Александр Ильяшевич, с начала года за лечением в Беларусь обратилось более 98 тысяч иностранных граждан из 121 страны мира. Чаще всего это представители России, Казахстана, Украины, Азербайджана, Литвы, США и Китая. Проект «Клиники Беларуси» создан на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования для рекламы медицинских услуг за рубежом.





Подавляющее большинство туристов составляют представители России, Украины, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Сирии, Израиля, Германии, Италии, Йемена и других стран. Именно россияне преобладают и в числе иностранных гостей наших здравниц (80-87%), и последние годы эта цифра остается более-менее стабильной.





Сегодня в Беларуси работает 307 санаторно-курортных (105) и оздоровительных (202) учреждений. Подавляющее большинство их находится в Минской области — 155, в Витебской области расположено 109 учреждений, в Брестской — 69 здравниц.



