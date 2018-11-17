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Доктор сборной Беларуси Андрей Ясюкевич: по Стасу Драгуну шипами прошлись

18.11.2018 12:33 — Разное | Партизан  
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Доктор сборной Беларуси Андрей Ясюкевич накануне матча с командой Сан-Марино рассказал о физическом состоянии футболистов нашей дружины. В частности, врач начал с состояния здоровья героя поединка в Люксембурге Станислава Драгуна.

- По нему шипами прошлись. Так, ушибы, ссадины. У Шитова то же самое. У Мартыновича мышечное перенапряжение. У Сивакова — колено. Но все это рабочие моменты.

 
 
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Доктор сборной Беларуси Андрей Ясюкевич накануне матча с командой Сан-Марино рассказал о физическом состоянии футболистов нашей дружины. В частности, врач начал с...
 
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