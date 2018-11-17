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«Банк Москва-Минск» предрек бурный рост малого бизнеса и кредитный бум
Исходя из тенденций этого года, в «Банке Москва-Минск» прогнозируют увеличение числа компаний малого и среднего бизнеса и в 2019 году.
«Причем не просто рост количества новых ИП и небольших компаний, а превышение числа открывающихся компаний над закрывающимися», – отметил начальник управления обслуживания малого бизнеса Юрий Зайцев.
Согласно стратегии развития бизнеса в Беларуси до 2030 года, принятой правительством, доля малого и среднего бизнеса в экономике должна составить 50 процентов.
На сегодня эта доля составляет примерно 26 процентов и продолжает расти. Эксперт ожидает, что в 2019 году тренд укрепится.
О спросе бизнеса на кредиты
В этом году в «Банке Москва-Минск» примерно в 2,5 раза вырос спрос на кредитование сектора МСБ. Это в первую очередь связано с сильным снижением ставок по кредитованию. В банке ожидают сохранение этой тенденции и в следующем году.
Что это значит для белорусской экономики? Раз предприниматели активно берут кредиты на развитие, значит, выручка будет расти, бизнес развиваться и налоговые отчисления также вырастут.
«Малый и средний бизнес проявляют все больший интерес к другим видам финансовых продуктов, в частности хорошо растут направления лизинга и факторинга», – заявил Юрий Зайцев.
О валюте кредитов
Примерно 90 процентов всех полученных кредитных заявок в 2018 году – в белорусских рублях. Эксперт предполагает, что в следующем году результат будет даже выше.
Кроме того, что сильно подешевели кредиты в белорусских рублях, сохраняются риски кредитования в валюте в виде курсовых колебаний или даже небольшой девальвации.
«И если у клиента нет валютной выручки, то мы сами не предоставляем финансирования в валюте», – предостерег Юрий Зайцев.
О ставке рефинансирования
Уровень ставки рефинансирования будет зависеть от макроэкономических показателей в стране. Также нужно не упускать из виду, что происходит у соседей.
К примеру, Центробанк России совсем недавно увеличил ключевую ставку. В Беларуси же последнее снижение было в июне 2018.
«На мой взгляд, сейчас уже нащупано «дно» по кредитным ставкам и вряд ли будет какое-то дальнейшее серьезное снижение», – подчеркнул эксперт.
О рентабельности бизнеса
Средняя рентабельность малого бизнеса в Беларуси составляет около 25 процентов. Что с ней будет в 2019 году, пока прогнозировать сложно. Все будет зависеть от эффективности работы самих предпринимателей.
«Если взять наш банк, мы очень серьезно работаем над повышением прибыльности за счет оптимизации операционных расходов и переходу в онлайн», – поделился Юрий Зайцев.
К примеру, уже в начале следующего года в «Банке Москва-Минск» появится ряд онлайн-кредитов для малого бизнеса, которые можно будет оформить, не выходя из дома или офиса.
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Исходя из тенденций этого года, в «Банке Москва-Минск» прогнозируют увеличение числа компаний малого и среднего бизнеса и в 2019 году.
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