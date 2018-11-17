«Банк Москва-Минск» предрек бурный рост малого бизнеса и кредитный бум









«Причем не просто рост количества новых ИП и небольших компаний, а превышение числа открывающихся компаний над закрывающимися», – отметил начальник управления обслуживания малого бизнеса Юрий Зайцев.





Согласно стратегии развития бизнеса в Беларуси до 2030 года, принятой правительством, доля малого и среднего бизнеса в экономике должна составить 50 процентов.





На сегодня эта доля составляет примерно 26 процентов и продолжает расти. Эксперт ожидает, что в 2019 году тренд укрепится.





О спросе бизнеса на кредиты





В этом году в «Банке Москва-Минск» примерно в 2,5 раза вырос спрос на кредитование сектора МСБ. Это в первую очередь связано с сильным снижением ставок по кредитованию. В банке ожидают сохранение этой тенденции и в следующем году.





Что это значит для белорусской экономики? Раз предприниматели активно берут кредиты на развитие, значит, выручка будет расти, бизнес развиваться и налоговые отчисления также вырастут.





«Малый и средний бизнес проявляют все больший интерес к другим видам финансовых продуктов, в частности хорошо растут направления лизинга и факторинга», – заявил Юрий Зайцев.





О валюте кредитов





Примерно 90 процентов всех полученных кредитных заявок в 2018 году – в белорусских рублях. Эксперт предполагает, что в следующем году результат будет даже выше.





Кроме того, что сильно подешевели кредиты в белорусских рублях, сохраняются риски кредитования в валюте в виде курсовых колебаний или даже небольшой девальвации.





«И если у клиента нет валютной выручки, то мы сами не предоставляем финансирования в валюте», – предостерег Юрий Зайцев.





О ставке рефинансирования





Уровень ставки рефинансирования будет зависеть от макроэкономических показателей в стране. Также нужно не упускать из виду, что происходит у соседей.





К примеру, Центробанк России совсем недавно увеличил ключевую ставку. В Беларуси же последнее снижение было в июне 2018.





«На мой взгляд, сейчас уже нащупано «дно» по кредитным ставкам и вряд ли будет какое-то дальнейшее серьезное снижение», – подчеркнул эксперт.





О рентабельности бизнеса





Средняя рентабельность малого бизнеса в Беларуси составляет около 25 процентов. Что с ней будет в 2019 году, пока прогнозировать сложно. Все будет зависеть от эффективности работы самих предпринимателей.





«Если взять наш банк, мы очень серьезно работаем над повышением прибыльности за счет оптимизации операционных расходов и переходу в онлайн», – поделился Юрий Зайцев.





К примеру, уже в начале следующего года в «Банке Москва-Минск» появится ряд онлайн-кредитов для малого бизнеса, которые можно будет оформить, не выходя из дома или офиса.