Когда в Беларуси снизят ставку рефинансирования?

Последний раз регулятор снижал ключевой показатель на 0,5% еще 27 июня текущего года. Тогда ставка рефинансирования достигла минимального показателя в 10%.





"В проектах основных документов на следующий год прогнозных. В рамках сценариев, которые запланированы, предусматривается, что ставка рефинансирования на конец следующего года может составить 9,5-10%. То есть такое небольшое снижение", - сообщил начальник управления Нацбанка.





Правда, он поспешил оговориться, что если возрастут экономические риски или появятся непредвиденные обстоятельства, в этом случае ставка рефинансирования будет повышена.





"Но если будет ситуация развиваться благоприятно. Если эти риски не появятся либо они не реализуются или, наоборот. Может быть, появятся какие-то другие факторы, которые будут позитивно сказываться на нашей экономике. Конечно, будет динамика движения ставки на снижение", — отметил Дмитрий Мурин.









По его словам, Национальный банк при принятии решений будет руководствоваться целевыми показателями по уровню инфляции в экономике.





Белорусские власти планируют, что по итогам этого года инфляция не превысит показатель в 6%, а в следующем году и вовсе составит 5%.



