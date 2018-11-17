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Когда в Беларуси снизят ставку рефинансирования?

18.11.2018 12:14 — Разное | Партизан  
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Ставка рефинансирования в Беларуси к концу следующего года может снизиться до 9,5%, заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин, в эфире "Беларусь 1".

Последний раз регулятор снижал ключевой показатель на 0,5% еще 27 июня текущего года. Тогда ставка рефинансирования достигла минимального показателя в 10%.

"В проектах основных документов на следующий год прогнозных. В рамках сценариев, которые запланированы, предусматривается, что ставка рефинансирования на конец следующего года может составить 9,5-10%. То есть такое небольшое снижение", - сообщил начальник управления Нацбанка.

Правда, он поспешил оговориться, что если возрастут экономические риски или появятся непредвиденные обстоятельства, в этом случае ставка рефинансирования будет повышена.

"Но если будет ситуация развиваться благоприятно. Если эти риски не появятся либо они не реализуются или, наоборот. Может быть, появятся какие-то другие факторы, которые будут позитивно сказываться на нашей экономике. Конечно, будет динамика движения ставки на снижение", — отметил Дмитрий Мурин.


По его словам, Национальный банк при принятии решений будет руководствоваться целевыми показателями по уровню инфляции в экономике.

Белорусские власти планируют, что по итогам этого года инфляция не превысит показатель в 6%, а в следующем году и вовсе составит 5%.


 
 
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Ставка рефинансирования в Беларуси к концу следующего года может снизиться до 9,5%, заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического...
 
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