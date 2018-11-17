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Дело о сбыте фальшивых евро в Украине: обвиняемые белорусы потребовали переводчика

18.11.2018 12:03 — Разное | Партизан  
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Судебный процесс по уголовному делу в отношении двух граждан Беларуси, обвиняемых в Украине в сбыте фальшивых евро, получился затяжным и непредсказуемым. Спустя полтора года с начала разбирательства обвиняемые забыли русский язык и потребовали переводчика с украинского языка на белорусский.

Дело о сбыте фальшивых евро в Украине: обвиняемые белорусы потребовали переводчика
История началась 17 декабря 2016 года в городе Коломыя (Ивано-Франковская область), когда в полицию поступило сообщение от кассира одного из пунктов обмена валют, что двое мужчин пытались обменять две купюры номиналом по 500 евро с признаками подделки на украинские гривны. Один из них разорвал 7 купюр по 500 евро и выбросил в мусорный бак. По подозрению в совершение преступления были задержаны  граждане Беларуси 34-х и 35-ти лет. 

Уголовное дело было возбуждено по  ч.2 ст.199  (хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт поддельной валюты). Санкция этой статьи – от 5 до 10 лет лишения свободы. В официальном сообщении полиции отмечалось, что задержанные обоснованно подозреваются в совершении аналогичных преступлений на территории Ивано-Франковской области. 

Судебное разбирательство началось в Коломыйском горрайсуде в марте  2017 года. С тех пор так и не смогли допросить всех свидетелей и перейти к этапу исследования доказательств. Судя по опубликованным в открытом доступе материалам, основной причиной затяжного разбирательства  стала неявка свидетелей. Весьма активную позицию заняли и адвокаты обвиняемых, которые не раз заявляли отводы судье и прокурору. Также защитники не единожды ходатайствовали об изменении меры пресечения для обвиняемых, которые под стражей находятся без малого два года. При этом максимальный срок содержания под стражей по украинскому законодательству в данном случае составляет 12 месяцев. Но суд при поддержке прокурора отказывает в удовлетворении ходатайств, полагая, что белорусы могут скрыться. Один из обвиняемых даже умудрился устроиться на работу администратором в атлетический клуб и решить проблему жилья. Однако суд непреклонен, отказывает в изменение меры пресечения, ссылаясь на сложность дела и поведение участников процесса. Помимо этого один из обвиняемых является фигурантом еще двух уголовных дел, которые параллельно рассматриваются в судах Житомирской и Львовской областях, где также есть проблема явки свидетелей.


Еще одна существенная проблема обеспечения правосудия в этом процессе проявилась на заседании, которое прошло в первых числах ноября. 

Судебное разбирательство проводится на украинском языке. Один из фигурантов отказался от переводчика с украинского языка на русский, а его адвокат потребовал привлечь специалиста со знанием белорусского – «поскольку обвиняемые не владеют языком, на котором ведется уголовное производство». Как оказалось, в ходе следствия привлекался именно такой переводчик. Ходатайство своего защитника обвиняемый в суде подтвердил, как отмечено в решении, «на русском языке». При этом суду была пред авлена копия его свидетельства о базовом образовании в СШ № 47 Гомеля, подтверждающая, что обвиняемый получил образование в школе с белорусским языком обучения. 

Суд ходатайство удовлетворил, приняв решение обеспечить явку переводчика с украинского языка на белорусский и с белорусского языка на украинский . Следующее заседание назначено на 21 ноября. 

 
Теги: Курсы валют, Гомель
 
 
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Судебный процесс по уголовному делу в отношении двух граждан Беларуси, обвиняемых в Украине в сбыте фальшивых евро, получился затяжным и непредсказуемым. Спустя...
 
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