Дело о сбыте фальшивых евро в Украине: обвиняемые белорусы потребовали переводчика

История началась 17 декабря 2016 года в городе Коломыя (Ивано-Франковская область), когда в полицию поступило сообщение от кассира одного из пунктов обмена валют, что двое мужчин пытались обменять две купюры номиналом по 500 евро с признаками подделки на украинские гривны. Один из них разорвал 7 купюр по 500 евро и выбросил в мусорный бак. По подозрению в совершение преступления были задержаны граждане Беларуси 34-х и 35-ти лет.





Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.199 (хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт поддельной валюты). Санкция этой статьи – от 5 до 10 лет лишения свободы. В официальном сообщении полиции отмечалось, что задержанные обоснованно подозреваются в совершении аналогичных преступлений на территории Ивано-Франковской области.





Судебное разбирательство началось в Коломыйском горрайсуде в марте 2017 года. С тех пор так и не смогли допросить всех свидетелей и перейти к этапу исследования доказательств. Судя по опубликованным в открытом доступе материалам, основной причиной затяжного разбирательства стала неявка свидетелей. Весьма активную позицию заняли и адвокаты обвиняемых, которые не раз заявляли отводы судье и прокурору. Также защитники не единожды ходатайствовали об изменении меры пресечения для обвиняемых, которые под стражей находятся без малого два года. При этом максимальный срок содержания под стражей по украинскому законодательству в данном случае составляет 12 месяцев. Но суд при поддержке прокурора отказывает в удовлетворении ходатайств, полагая, что белорусы могут скрыться. Один из обвиняемых даже умудрился устроиться на работу администратором в атлетический клуб и решить проблему жилья. Однако суд непреклонен, отказывает в изменение меры пресечения, ссылаясь на сложность дела и поведение участников процесса. Помимо этого один из обвиняемых является фигурантом еще двух уголовных дел, которые параллельно рассматриваются в судах Житомирской и Львовской областях, где также есть проблема явки свидетелей.









Еще одна существенная проблема обеспечения правосудия в этом процессе проявилась на заседании, которое прошло в первых числах ноября.





Судебное разбирательство проводится на украинском языке. Один из фигурантов отказался от переводчика с украинского языка на русский, а его адвокат потребовал привлечь специалиста со знанием белорусского – «поскольку обвиняемые не владеют языком, на котором ведется уголовное производство». Как оказалось, в ходе следствия привлекался именно такой переводчик. Ходатайство своего защитника обвиняемый в суде подтвердил, как отмечено в решении, «на русском языке». При этом суду была пред авлена копия его свидетельства о базовом образовании в СШ № 47 Гомеля , подтверждающая, что обвиняемый получил образование в школе с белорусским языком обучения.



