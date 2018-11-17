﻿ Чемпион мира по рукопашному бою расстрелял отдыхающих в Махачкале. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпион мира по рукопашному бою расстрелял отдыхающих в Махачкале

18.11.2018 11:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Дагестане застрелен лейтенант Росгвардии. В убийстве подозревают чемпиона мира по рукопашному бою, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел, когда военнослужащий был не при исполнении и отдыхал с друзьями в ночном клубе Best в Махачкале. «Между пьяными молодыми людьми возник конфликт, — утверждает источник агентства. — В результате один из них вытащил пистолет и расстрелял двоих своих обидчиков».

К прибытию скорой помощи лейтенант Росгвардии был мертв. Его знакомого доставили в реанимацию Республиканского ортопедо-травматологического центр в тяжелом состоянии. Он находится в сознании и дал показания следователям.

Стрелявший скрылся с места преступления, его разыскивают. По утверждению источников «Интерфакса», имя и фамилия подозреваемого установлены, он является чемпионом мира по рукопашному бою. Агентство не смогло получить официального подтверждения этой информации.



 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дагестане застрелен лейтенант Росгвардии. В убийстве подозревают чемпиона мира по рукопашному бою, сообщает «Интерфакс».
 
Новости дня
Новости разные
 
Цены на крепкий алкоголь в Беларуси уравняют с 17 декабря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика