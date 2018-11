Актеры сериала «Клиника» воссоединились. Посмотрите, что из этого вышло

Сегодня на культурном Vulture Fest в Лос-Анджелесе собрался золотой состав сериала «Клиника». Спустя восемь лет с момента прекращения съемок режиссер Билл Лоуренс и актеры Зак Брафф, Сара Чалк, Криста Миллер, Дональд Файсон и остальные впервые вышли на сцену как съемочная группа, чтобы рассказать о новом сезоне, которого не будет, и вспомнить, что им пришлось вырезать из сериала из-за цензуры, пишет vulture.com.



Разговоры о новом десятом сезоне сериала начались после того, как пару дней назад главный актер «Клиники» Зак Брафф начал публиковать в своем Twitter посты о воссоединении банды.

Tomorrow we reunite for one night only. @vulturefestival pic.twitter.com/Y6H1Bx6buP