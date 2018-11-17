Актеры сериала «Клиника» воссоединились. Посмотрите, что из этого вышло

Сегодня на культурном Vulture Fest в Лос-Анджелесе собрался золотой состав сериала «Клиника». Спустя восемь лет с момента прекращения съемок режиссер Билл Лоуренс и актеры Зак Брафф, Сара Чалк, Криста Миллер, Дональд Файсон и остальные впервые вышли на сцену как съемочная группа, чтобы рассказать о новом сезоне, которого не будет, и вспомнить, что им пришлось вырезать из сериала из-за цензуры, пишет vulture.com.



Разговоры о новом десятом сезоне сериала начались после того, как пару дней назад главный актер «Клиники» Зак Брафф начал публиковать в своем Twitter посты о воссоединении банды.

Но режиссер сериала Лоуренс на встрече заявил: «Если мы когда-нибудь это сделаем, мы сделаем это, как короткий фильм». И добавил, что ему и самому интересно узнать, как его же герои живут в своих браках – если еще не развелись.



Семь сезонов сериала выходили на канале NBC, но восьмой и девятый сезон съемочной группе пришлось транслировать на канале NBC из-за крупной забастовки американских актеров. Условия у нового канала были кардинально другими, поэтому режиссеру пришлось многое вырезать и поменять в ситкоме. Например, Зак Брафф вспомнил, что Тода – пошлого хирурга – нельзя было показывать в «банановом гамаке», речь про супер обтягивающие мужские стринги. «Мы должны были по-другому оформить его пенис», – рассказал Зак. А помните серию про пациентку-девственницу, для которой Карла и Элиот искали проститутку-мужчину? Вместо этого эпизода в сериале должна была быть серия о том, как врачи прописывают лечебную марихуану пациенту, умирающему от рака. «Я спросил: «А что, если вместо истории о получении лекартсвенной марихуаны у нас будет пациентка, которая в клинике первый раз займется сексом?». И мне ответил канал: «О, все в порядке. Мы хотим проститутку, а не марихуану», – рассказал Лоуренс.



Актеры очень много и меланхолично шутили под бурные овации зала, так что если вы пересматривали «Клинику» как минимум 2-3 раза, советуем потратить полчаса воскресенья на просмотр этого видео.