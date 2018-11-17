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Сколько в стране студентов, и на какие стипендии они могут рассчитывать

18.11.2018 13:39 — Разное | Tut.by  
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17 ноября отмечали Международный день студента. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько в стране учащихся высших учебных заведений, кто из уже успел устроиться на работу, и какая в стране минимальная стипендия.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что касается общего количества студентов, то последние данные есть только за 2017 год — тогда в Беларуси всего было 284,3 тысячи человек. Получается, что на каждые 10 тысяч человек приходится 300 студентов.

 

Чаще всего молодежь выбирает профиль образования, связанный с коммуникациями, правом, экономикой или управлением. Между тем в Беларуси больше всего востребованы медсестры и врачи, инженеры и бухгалтеры, менеджеры, фармацевты и фельдшеры.

 

Размер студенческой стипендии зависит от тарифной ставки первого разряда (с 1 октября она составляет 35,5 рубля) и повышающих коэффициентов, зависящих от вуза и итоговых оценок студента за прошедшую сессию. Мы отметили на графике базовую стипендию.

 

Также мы решили посмотреть, как много работников среди молодежи 16-24 лет (сюда включены не только студенты). Всего их оказалось 262 329 человек. На графике показаны наиболее популярные отрасли. А вот меньше всего выбирали работы, связанные с операциями с недвижимым имуществом, водоснабжением, сбором отходов, научной и технической деятельностью, государственным управлением. Любопытно, что женщин, работающим в этом возрасте, оказалось больше, чем мужчин.

 
 
 

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17 ноября отмечается Международный день студента. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько в стране учащихся высших учебных заведений, кто из уже успел устроиться на работу, и...
 
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