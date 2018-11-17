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"Химику" не хватило 8 шайб для победы, "Шахтер" проиграл второй раз кряду

18.11.2018 13:46 — Разное | Tut.by  
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В Витебске в матче новополоцкого «Химика» и юношеской (U18) сборной Беларуси было заброшено 17 шайб. Это более половины всех голов субботнего тура, состоявшего из 6 поединков.

Победителем сверхрезультативной встречи стала команда Беларусь-U18, замыкающая турнирную таблицу в экстралиге «Б», при этом занимающему 3-е место «Химику» в сражении с юношами не хватило для победы даже 8 шайб.

«Химик» — Беларусь-U18 — 8:9 ОТ (2:1, 2:5, 4:2, 0:1).

В юношеской сборной по 3 шайбы забросили Даниил Мартынов и Александр Пальчик, а Марк Ярута набрал 4 (1+3) результативных балла.

— Безусловно, рады победе. При безобразной игре нашего вратаря удалось выиграть, забросили девять шайб. В целом получился веселый хоккей. Будем проводить работу над ошибками и двигаться дальше. Готовимся к чемпионату мира. Спасибо, — приводит пресс-служба ФХБ слова главкома юношеской сборной Евгения Есаулова.

— Прошлую игру я назвал «ретро хоккей», а сегодня мы устроили какой-то «матч звезд». Нужно уважать любого соперника, — сказал главный тренер «Химика» Денис Тыднюк.

«Брест» — «Барановичи» — 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

«Локомотив-Орша» — «Бобруйск» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

«Пинские ястребы» — «Витебск» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0).


Фото: hockey.by

В экстралиге «А» солигорский «Шахтер» после победы над «Юностью» потерпел уже второе поражение подряд. 17 ноября горняки уступили в Молодечно.

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер-Солигорск» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) (Белевич, 4, Амброжейчик, 26, Землянкин, 34, в большинстве, Журня, 58 — Борисов, 31).

«Лида» — «Неман» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) (Кислый, 17, Кислый, 39, Левша, 48, в большинстве).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 27 (9+18), А. Ефименко («Динамо-Молодечно») — 25 (13+12), М. Стефанович («Юность») — 24 (15+9), А. Жидких («Гомель») — 23 (12+11), А. Кислый («Неман») — 23 (11+12).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Витебске в матче новополоцкого "Химика" и юношеской (U18) сборной Беларуси было заброшено 17 шайб. Это более половины всех голов субботнего тура, состоявшего из 6...
 
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