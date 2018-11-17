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"Химику" не хватило 8 шайб для победы, "Шахтер" проиграл второй раз кряду
В Витебске в матче новополоцкого «Химика» и юношеской (U18) сборной Беларуси было заброшено 17 шайб. Это более половины всех голов субботнего тура, состоявшего из 6 поединков.
Победителем сверхрезультативной встречи стала команда Беларусь-U18, замыкающая турнирную таблицу в экстралиге «Б», при этом занимающему 3-е место «Химику» в сражении с юношами не хватило для победы даже 8 шайб.
В юношеской сборной по 3 шайбы забросили Даниил Мартынов и Александр Пальчик, а Марк Ярута набрал 4 (1+3) результативных балла.
— Безусловно, рады победе. При безобразной игре нашего вратаря удалось выиграть, забросили девять шайб. В целом получился веселый хоккей. Будем проводить работу над ошибками и двигаться дальше. Готовимся к чемпионату мира. Спасибо, — приводит
— Прошлую игру я назвал «ретро хоккей», а сегодня мы устроили какой-то «матч звезд». Нужно уважать любого соперника, —
В экстралиге «А» солигорский «Шахтер» после победы над «Юностью» потерпел уже второе поражение подряд. 17 ноября горняки уступили в Молодечно.
Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 27 (9+18), А. Ефименко («Динамо-Молодечно») — 25 (13+12), М. Стефанович («Юность») — 24 (15+9), А. Жидких («Гомель») — 23 (12+11), А. Кислый («Неман») — 23 (11+12).
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В Витебске в матче новополоцкого "Химика" и юношеской (U18) сборной Беларуси было заброшено 17 шайб. Это более половины всех голов субботнего тура, состоявшего из 6...
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