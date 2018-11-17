В Бресте пропал 13-летний мальчик

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропал 13-летний Максим Давиденко, его разыскивает Московский РОВД города Бреста. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Мальчик 17 ноября примерно в 9.00 вышел из дома на ул.Луцкой и до сих пор не вернулся. Рост - примерно 150 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, русые волосы.

Он был одет в синюю зимнюю куртку с черной полосой на спине, красные спортивные штаны с черными полосами по бокам, темно-зеленые зимние ботинки и синюю трикотажную шапку.

Сообщить информацию о пропавшем можно по номерам +375 (33) 698-94-27, +375 (33) 672-49-72 или 102.-0-