ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники саммита АТЭС впервые не сумели согласовать итоговую декларацию

18.11.2018 12:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Участники саммита АТЭС, проходящего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории этого мероприятия не смогли прийти к согласию по поводу итоговой декларации, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Лидеры согласились на то, чтобы вместо традиционной декларации они оставят Папуа-Новой Гвинее, как принимающей стороне, право обнародовать заявление страны-председателя (саммита - ИФ) от имени остальных его участников", - приводят СМИ слова представителя МИД КНР.

О том, что на саммите возникли сложности с согласованием итоговой декларации, "Интерфаксу" подтвердил представитель одной из делегаций. "Сложности были", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что детали сообщат на итоговой пресс-конференции хозяева саммита.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо признал, что добиться согласия в отношении итогового документа саммита не получилось "из-за различных взглядов на конкретные аспекты, связанные с торговлей".

По данным СМИ, нынешний саммит был отмечен противостоянием США и КНР. Так, участвовавший в мероприятии вице-президент США Майк Пенс выступил с предостережением в адрес небольших стран, чтобы они не присоединялись к китайскому проекту "Один пояс и один путь". Пенс при этом предлагал другим странам сотрудничать с США, утверждая, что Вашингтон не будет обременять своих партнеров долгами, "принуждением, коррупцией или нарушением их суверенитета".

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что проект "Один пояс и один путь" не является "ловушкой" для других стран. Также он обвинил США в торговом протекционизме, назвав его "недальновидным подходом", обреченным на неудачу.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники саммита АТЭС, проходящего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории этого мероприятия не смогли прийти к согласию по поводу итоговой декларации, сообщают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гонщик "Минска" попал на подиум этапа и занял место в топ-10 общего зачета многодневки в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика