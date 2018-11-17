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Почему белорусам нельзя ввозить фейерверки и петарды и какой штраф за это можно получить. Комментарий таможни

18.11.2018 14:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси физлицам запрещено ввозить из-за границы для личного пользования пиротехнические изделия — фейерверки, петарды, хлопушки, сообщают представители Гродненской региональной таможни. Почему действует запрет на ввоз этих товаров и какой можно получить штраф за нарушение? 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Таможенники отмечают, что белорусы накануне рождественских и новогодних праздников нередко пытаются провезти через границу пиротехнические изделия бытового назначения развлекательного характера — фонтаны холодного огня («фонтаны в торт»), хлопушки, бенгальские огни (радиус опасного действия данных изделий — порядка полуметра), наземные фейерверки (фонтаны, колеса), петарды (радиус опасного действия — пять метров), пиротехнические ракеты и салютные батареи (радиус опасной зоны — 20 метров и более).

Все эти товары относятся к пиротехническим изделиям I, II, III классов опасности.

— В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, физическому лицу будет отказано в выпуске такого товара, в отношении которого не соблюдены запреты и ограничения, — поясняют таможенники. — За недекларирование лицо будет привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь, санкция которой предусматривает штраф в размере от 5 до 50 базовых величин (от 122,5 до 1225 рублей. — Прим. ред.).

На таможне добавляют, что ввезти такой товар на территорию Беларуси могут индивидуальные предприниматели и юрлица при наличии разрешительных документов.

 
 
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