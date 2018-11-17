Не Geely единым: чем запомнился автосалон в Гуанчжоу

Проводимый в одном из крупнейших китайских мегаполисов автосалон является второй по значимости автомобильной выставкой в Китае — с каждым годом премьер в Гуанчжоу становится только больше. Разумеется, большинство из показанных на смотринах автомобилей ориентированы на местный китайский рынок — в основной массе это популярные нынче SUV и электромобили. Случаются тут и мировые дебюты, причем некоторые из них со временем доберутся и до Беларуси.

Так, Toyota представила в Китае новый седан Corolla (уже 12-го по счету поколения), одновременно поделившись информацией о европейской версии модели, которая в продажу поступит в первой половине 2019 года.

В Старом свете новый седан составит компанию показанным ранее в этом году хэтчбеку и универсалу, но в Беларуси и России, как и прежде, будет продаваться только четырехдверная версия.



Toyota Corolla



Toyota Corolla

В длину созданная на платформе TNGA новинка насчитывает 4,64 м, колесная база — 2,7 м. О гамме силовых агрегатов для рынка ТС информации пока нет, но в Европе новая Corolla будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок — это знакомый по предшественнику 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 132 лошадиные силы в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором и 122-сильная гибридная установка на основе мотора 1.8 и с паспортным расходом 4,3 л на 100 км.



Audi A6 L



Audi A6 L

В длиннобазных версиях седанов известных европейских марок китайцы души не чают. В этот раз растянутые версии своих новейших моделей в Гуанчжоу привезли Audi и Peugeot. Немцы показали удлиненную версию седана A6 нового поколения, у которого по сравнению с исходной версией возросшая на 10 см колесная база — она превышает отметку в 3 м и оказывается даже больше, чем у короткобазного A8. Соответственно подросла и длина, достигающая 5,05 м. Под капотом A6 L — двухлитровая «четверка» TFSI с двумя вариантами мощности (190 и 224 лошадиные силы) и V6 TFSI объемом 3 л (340 сил), работающий в комбинации с «мягкогибридной» системой. В пару всем полагается 7-ступенчатый «робот», а самая мощная модификация располагает также полным приводом. Продажи A6 L, производство которого будет осуществляться на СП FAW-Volkswagen, начнутся в начале следующего года.



Peugeot 508L

В случае с 508L речь идет о седане, выпускать который станут на мощностях СП Peugeot Donfeng — напомним, что в Европе стандартный 508 предлагается в пятидверном кузове (лифтбек или универсал). Колесная база у 508L растянута на 55 мм (до 2848 мм), а габаритная длина достигает 4856 мм, то есть на 100 мм больше, чем у европейского лифтбека 508. Вся прибавка в габаритах — ради увеличения пространства для ног задних пассажиров. Пока для 508L, который поступит в продажу в первом квартале 2019 года, заявлен один двигатель — турбированный агрегат объемом 1,6 л и мощностью 167 лошадиных сил, но позже должен подоспеть более мощный вариант с 1,8-литровым турбомотором.



Chevrolet FNR-CarryAll

На стенде Chevrolet — пятиметровый шоу-кар FNR-CarryAll, который является прообразом китайского варианта возрожденного недавно SUV Blazer. В США этот автомобиль доступен к заказу с прошлого месяца (цены начинаются от 30.000 долларов). Китайцам предложат более крупную версию кроссовера с колесной базой 2867 мм и с тремя рядами сидений в салоне — у концепта он рассчитан на посадку шестерых человек, но товарная версия получит семь мест. Из особенностей FNR-CarryAll — карбон-керамические тормоза Brembo, 22-дюймовые колесные диски, панорамная крыша и отдельный блок управления «климатом» для задних пассажиров (последние две опции наверняка достанутся серийной машине). Подробностями о технике компания не балует, но известно, что появится Blazer для китайского рынка следующей весной.



Changan CS85

По сравнению с выставками прошлых лет в этот раз в Гуанчжоу бессовестных китайских клонов известных моделей западных производителей было в разы меньше — компании из Поднебесной пытаются найти «собственное лицо», порой даже успешно. О наиболее значимых осенних премьерах китайских компаний AUTO.TUT.BY уже сообщал — это новый минивэн Geely и купейный SUV Wey P8 GT. Кроме них в Гуанчжоу дебютировал еще один интересный «китаец» — это Changan CS85 , во внешности которого можно найти сходство не только с BMW X4 или X6 (при виде в профиль), но и с новым Volkswagen Touareg (оформление передка).



Changan CS85



Changan CS85

Длина CS85 — 4,72 м, двигателей на выбор два — это турбированные агрегаты объемом 1,5 л и 2 л мощностью 178 и 233 «лошадки» соответственно. Первому в пару полагаются «механика» либо 6-ступенчатый «автомат», у топовой версии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. До конца года CS85 появится у местных дилеров — по слухам, цены будут начинаться от 20.000 долларов в пересчете. Позже в гамме «паркетника» ожидается версия с «подзаряжаемой» гибридной установкой.



MG eZS



MG eZS

КНР — это и крупнейший рынок для электромобилей, поэтому неудивительно, что марка MG, ныне входящая в состав китайского концерна SAIC, показала в Гуанчжоу свой первый автомобиль на электротяге. Это «зеленая» версия дебютировавшего в 2016 году кроссовера ZS, получившая обозначение eZS — ее продажи на китайским рынке должны начаться в следующем году, а позже электро-SUV должен добраться и до Европы. В Великобритании, например, обычный ZS предлагается с бензиновым атмосферным мотором 1.5 или литровым турбодвигателем и соперничает с моделями вроде Renault Captur и Nissan Juke. Электрическая версия нацелена на борьбу с Hyundai Kona Electric — единственный мотор у eZS приводит переднюю ось и развивает 150 «лошадок» и 350 Нм крутящего момента. Пробег на одной зарядке (емкость батареи не указывается) — 430 км.



Volkswagen Tharu R-Line



Volkswagen Tharu R-Line

Volkswagen выстрелил в Гуанчжоу дуплетом новых кроссоверов — это Tharu, первые подробности о котором были обнародованы еще в сентябре и Tayron, прототипы которого ранее попадали в объективы шпионских камер. На компактный Tharu (4453 мм длина и колесная база 2680 мм) стоит присмотреться внимательнее, ведь в 2020 году его начнут собирать на российском заводе концерна — по всей видимости, кроссовер будет продаваться и в Беларуси. По предварительным данным, локализованная машина будет отличаться от китайской слегка уменьшенными габаритами и, кроме того, получит имя Tarek. В Гуанчжоу кроме стандартной версии, которая в Китае доступна с двумя турбо-«четверками» TSI 1.4 и 2.0 (150 и 184 лошадиных сил), был показан Tharu и в спортивном обвесе R-Line с более агрессивными на вид бамперами и оригинальными 18-дюймовыми колесными дисками.



Volkswagen Tayron

Что касается Tayron, то он оказывается крупнее Tharu — 4,6 м в длину и 2,73 м расстояния между осями. Выпуск модели, задуманной в качестве более компактной альтернативы Touareg, налажен на СП FAW-Volkswagen — скорей всего, за пределы Китая этот кроссовер не выберется. Предлагается пятиместный «паркетник» с тремя вариантами бензиновых двигателей TSI объемом 1,4 л (150 лошадиных сил) и 2 л (186 и 220 сил). Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» DSG, в качестве опции доступен полный привод.