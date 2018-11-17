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Не Geely единым: чем запомнился автосалон в Гуанчжоу
Проводимый в одном из крупнейших китайских мегаполисов автосалон является второй по значимости автомобильной выставкой в Китае — с каждым годом премьер в Гуанчжоу становится только больше. Разумеется, большинство из показанных на смотринах автомобилей ориентированы на местный китайский рынок — в основной массе это популярные нынче SUV и электромобили. Случаются тут и мировые дебюты, причем некоторые из них со временем доберутся и до Беларуси.
Так, Toyota представила в Китае новый седан Corolla (уже 12-го по счету поколения), одновременно поделившись информацией о европейской версии модели, которая в продажу поступит в первой половине 2019 года.
В Старом свете новый седан составит компанию показанным ранее в этом году хэтчбеку и универсалу, но в Беларуси и России, как и прежде, будет продаваться только четырехдверная версия.
В длину созданная на платформе TNGA новинка насчитывает 4,64 м, колесная база — 2,7 м. О гамме силовых агрегатов для рынка ТС информации пока нет, но в Европе новая Corolla будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок — это знакомый по предшественнику 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 132 лошадиные силы в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором и 122-сильная гибридная установка на основе мотора 1.8 и с паспортным расходом 4,3 л на 100 км.
В длиннобазных версиях седанов известных европейских марок китайцы души не чают. В этот раз растянутые версии своих новейших моделей в Гуанчжоу привезли Audi и Peugeot. Немцы показали удлиненную версию седана A6 нового поколения, у которого по сравнению с
В случае с 508L речь идет о седане, выпускать который станут на мощностях СП Peugeot Donfeng — напомним, что в Европе стандартный 508 предлагается в пятидверном кузове (лифтбек или универсал). Колесная база у 508L растянута на 55 мм (до 2848 мм), а габаритная длина достигает 4856 мм, то есть на 100 мм больше, чем у европейского лифтбека 508. Вся прибавка в габаритах — ради увеличения пространства для ног задних пассажиров. Пока для 508L, который поступит в продажу в первом квартале 2019 года, заявлен один двигатель — турбированный агрегат объемом 1,6 л и мощностью 167 лошадиных сил, но позже должен подоспеть более мощный вариант с 1,8-литровым турбомотором.
На стенде Chevrolet — пятиметровый шоу-кар FNR-CarryAll, который является прообразом китайского варианта возрожденного недавно SUV Blazer. В США
По сравнению с выставками прошлых лет в этот раз в Гуанчжоу бессовестных китайских клонов известных моделей западных производителей было в разы меньше — компании из Поднебесной пытаются найти «собственное лицо», порой даже успешно. О наиболее значимых осенних премьерах китайских компаний AUTO.TUT.BY уже сообщал — это новый минивэн Geely и купейный SUV Wey P8 GT. Кроме них в Гуанчжоу дебютировал еще один интересный «китаец» — это
Длина CS85 — 4,72 м, двигателей на выбор два — это турбированные агрегаты объемом 1,5 л и 2 л мощностью 178 и 233 «лошадки» соответственно. Первому в пару полагаются «механика» либо 6-ступенчатый «автомат», у топовой версии — 8-ступенчатый «автомат» и полный привод. До конца года CS85 появится у местных дилеров — по слухам, цены будут начинаться от 20.000 долларов в пересчете. Позже в гамме «паркетника» ожидается версия с «подзаряжаемой» гибридной установкой.
КНР — это и крупнейший рынок для электромобилей, поэтому неудивительно, что марка MG, ныне входящая в состав китайского концерна SAIC, показала в Гуанчжоу свой первый автомобиль на электротяге. Это «зеленая» версия дебютировавшего в 2016 году кроссовера ZS, получившая обозначение eZS — ее продажи на китайским рынке должны начаться в следующем году, а позже электро-SUV должен добраться и до Европы. В Великобритании, например, обычный ZS предлагается с бензиновым атмосферным мотором 1.5 или литровым турбодвигателем и соперничает с моделями вроде Renault Captur и Nissan Juke. Электрическая версия нацелена на борьбу с Hyundai Kona Electric — единственный мотор у eZS приводит переднюю ось и развивает 150 «лошадок» и 350 Нм крутящего момента. Пробег на одной зарядке (емкость батареи не указывается) — 430 км.
Volkswagen выстрелил в Гуанчжоу дуплетом новых кроссоверов — это Tharu, первые
Что касается Tayron, то он оказывается крупнее Tharu — 4,6 м в длину и 2,73 м расстояния между осями. Выпуск модели, задуманной в качестве более компактной альтернативы Touareg, налажен на СП FAW-Volkswagen — скорей всего, за пределы Китая этот кроссовер не выберется. Предлагается пятиместный «паркетник» с тремя вариантами бензиновых двигателей TSI объемом 1,4 л (150 лошадиных сил) и 2 л (186 и 220 сил). Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» DSG, в качестве опции доступен полный привод.
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Проводимый в одном из крупнейших китайских мегаполисов автосалон является второй по значимости автомобильной выставкой в Китае.
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