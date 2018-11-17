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Теперь все Genesis в сборе: седан G70 начали собирать в России

18.11.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Завод «Автотор», основанный в Калининграде еще в 1994 году, приступил к сборке новой модели корейского бренда Genesis — седана G70.


Модель дочерней марки Hyundai собирают по «отверточной» технологии SKD, не подразумевающей сварки и серьезных сборочных операций — на предприятии только устанавливаются силовые агрегаты, навесное оборудование, фары, бамперы и колеса. Напомним, что на «Автоторе» в этом году была освоена сборка еще двух корейских новинок — седанов Hyundai Sonata и Kia K900.

Выпускается G70 с двухлитровым турбодвигателем мощностью 197 и 247 лошадиных сил, 8-ступенчатым «автоматом» и в пяти комплектациях. Все версии имеют полный привод. В «базе» у седана имеется 7 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, а также мониторинг усталости водителя.


Автомобили марки Genesis выпускаются на «Автоторе» с октября 2016 года. Первой моделью, производство которой было освоено на калининградском предприятии, стал флагманский седан G90. В январе 2017 года завод освоил выпуск G80, а в июне 2017 года линейку дополнил G80 Sport с 3,3-литровым двигателем.

 
 
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Завод "Автотор", основанный в Калининграде еще в 1994 году, приступил к сборке новой модели корейского бренда Genesis - седана G70
 
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