Боевые МАЗы отправились на «Дакар» за золотыми бедуинами

Три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» примут участие во всемирно известном ралли-рейде «Дакар», который пройдет с 6 по 17 января в Перу. Спортивные грузовики выехали из Минска и направились во французский порт Гавр, откуда поплывут на пароме до берегов Южной Америки, рассказали в ОАО «МАЗ».

На гонку отправятся три спортивных грузовика МАЗ и автомобили технической поддержки. Машины приедут в порт своим ходом, а 22 ноября их погрузят на паром. До Южной Америки они доберутся в конце декабря. Команда сможет забрать автомобили 3 января, после чего останется два дня на технические проверки и подготовку к ралли.

Состав экипажей не поменялся. Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Пилоту Алексею Вишневскому помогут штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович. В третьем экипаже будут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко.

Белорусские гонщики нацелены на призовые места. После «серебра» на прошедшем «Дакаре» и чемпионского титула на Turkmen Desert Race от них ожидают высоких результатов. Однако и конкуренты серьезные – свои экипажи выставят сильнейшие команды планеты.

«Конечно, будем ехать на максимальный результат, чтобы хорошо представить страну и возможности Минского автозавода. Но «Дакар» – это сложная и непредсказуемая гонка, в которой ситуация может кардинально измениться на любом этапе. Хотя наши гонщики, как и техника, готовы к любым испытаниям. И последняя гонка в Туркменистане это прекрасно продемонстрировала», – отметили в команде «МАЗ-СПОРТавто».

Ралли «Дакар» – это не только соревнование, но и площадка для экстрим-теста спортивных грузовиков, которые во многом состоят из серийных комплектующих. Проверенные ноу-хау потом находят применение в конвейерном производстве. Что важно, многие части спортивных автомобилей, в том числе кабина, рама, надстройки кузова и кронштейны, изготовлены в Беларуси.

Марафон «Дакар-2019» пройдет в Перу. Стартует гонка 6 января в Лиме, а завершится там же через 11 дней. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через огромные дюны и другие песчаные препятствия. В то же время, в отличие от предыдущих лет, экипажи не столкнутся с высокогорьем.