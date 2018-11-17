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Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах

18.11.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В воскресенье в наш пограничный город пришла настоящая зима: со снегом и первыми минусовыми температурами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60718.php

Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах

Сегодня для приведения в порядок пешеходных и транспортных артерий города выведены дворники, которые приступили к уборке снега лопатами. Тракторы и самосвалы расчищают дорожное полотно для свободного передвижения автолюбителей. Всего в уборке снега задействовано: более 70 единиц снегоуборочной техники, уборщиков территории около 260-ти человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60718.php

Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах

По информации предприятия «Коммунальник», в городе организовано круглосуточное зимнее дежурство спецтехники с плужно-щеточным и пескоразбрасывательным оборудованием, погрузочной техники. Дежурно-диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. В случае ухудшения погодных условий в зимний период ПКУП «Коммунальник» готов производить работы по расчистке от снега и устранению гололёда на автомобильных дорогах следующим количеством техники:

  • пескоразбрасыватели с плужными очистителями- 29 ед.,
  • грейдеры – 5 шт. ( КУП «Брестское ДЭП»),
  • фронтальные погрузчики - 14 ед.,
  • бульдозер - 1 ед.,
  • тракторы со щеткой и плужным снегоотвалом - 11 ед.,
  • самосвалы (ГАЗ, ЗИЛ) - 20 ед.,
  • снегопогрузчик - 1 ед.,
  • навесной тракторный ротор-снегоочиститель - 1 ед.

Для работы в зимних условиях заготовлена песчано-соляная смесь в количестве 20000 тонн.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60718.php

Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах
 Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах

При Брестском городском исполнительном комитете создан штаб по чрезвычайным ситуациям. Его задача – координация работы в случае обильных снегопадов и ухудшения погодных условий, а также привлечение техники сторонних организаций города. Такая помощь – большое подспорье коммунальщикам в уборке города от снежных покровов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60718.php

Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах

Коммунальные службы призывают горожан не оставаться в стороне и по возможности расчищать свои дворы и парковочные места самостоятельно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60718.php

Коммунальные службы работают "на полную", более 70 единиц техники и 250 человек на улицах

Благодаря слаженной работе жители нашего пограничного города смогут без труда передвигаться по улицам, а заодно наслаждаться красотами снежной зимы.

 
 
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В воскресенье в наш пограничный город пришла настоящая зима: со снегом и первыми минусовыми температурами. Сегодня для приведения в порядок пешеходных и...
 
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