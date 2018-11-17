



Геннадий Маслюк – один из лучших механизаторов филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Родился и вырос наш герой в Пенчине в семье аграриев. Там же, после окончания Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, начинал трудовую деятельность. Уже пять лет работает в Морозовичах, где, кстати, техником-осеменатором трудится его мать. К слову, и жена Геннадия тоже техник-осеменатор, правда, в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

– Вся моя семья работает в сельском хозяйстве. Профессия механизатора для кого-то может и не предел мечтаний, но мне она нравится. Я всегда знал, что придется работать до седьмого пота, а часто и весь световой день, и был готов к этому еще с детства. Никогда не отлынивал от работы, еще будучи школьником, на зерноток ходил, на уборку картошки и дома по хозяйству помогал. У нас в семье без дела сидеть не принято. Все как один работящие. Мамины братья и вовсе одними из первых в районе фермерством занялись. И я подумывал иной раз последовать их примеру, да, боюсь, не потяну: тут, помимо трудолюбия, смелость нужна и предприимчивость, – признается Геннадий.

Теперь он – один из лучших механизаторов, умеет трудиться, на любой технике, имеющейся в сельхозпредприятии, а в нынешнем году впервые участвовал в уборочной кампании. В передовиках, правда, пока не числился, и первая тысяча еще не намолочена, но все впереди.

У Геннадия подрастает сын Владимир. Ему уже исполнилось 5 лет, он ходит в сад и тоже, как папа, мечтает работать на тракторе. Что ж, поживем-увидим.

Успех филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» кроется не только в сплоченном коллективе, но и в соблюдении технологии, помощи шефского предприятия – единственного в республике по производству фосфорных удобрений. Хозяйство располагает 3614 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 2545 га пашни, поголовье крупного рогатого скота составляет 2551 голову, в том числе 700 коров, а средний удой молока на одну корову является одним из самых высоких в районе. Основные производственные специализации филиала – производство молока и мяса, выращивание зерновых и зернобобовых.

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.