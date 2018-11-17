ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Геннадий Маслюк – один из лучших механизаторов филиала «Морозовичи-Агро»

18.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Геннадий Маслюк – один из лучших механизаторов филиала «Морозовичи-Агро»

Геннадий Маслюк – один из лучших механизаторов филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».

Родился и вырос наш герой в Пенчине в семье аграриев. Там же, после окончания Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа, начинал трудовую деятельность. Уже пять лет работает в Морозовичах, где, кстати, техником-осеменатором трудится его мать. К слову, и жена Геннадия тоже техник-осеменатор, правда, в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин».

– Вся моя семья работает в сельском хозяйстве. Профессия механизатора для кого-то может и не предел мечтаний, но мне она нравится. Я всегда знал, что придется работать до седьмого пота, а часто и весь световой день, и был готов к этому еще с детства. Никогда не отлынивал от работы, еще будучи школьником, на зерноток ходил, на уборку картошки и дома по хозяйству помогал. У нас в семье без дела сидеть не принято. Все как один работящие. Мамины братья и вовсе одними из первых в районе фермерством занялись. И я подумывал иной раз последовать их примеру, да, боюсь, не потяну: тут, помимо трудолюбия, смелость нужна и предприимчивость, – признается Геннадий.

Теперь он – один из лучших механизаторов, умеет трудиться, на любой технике, имеющейся в сельхозпредприятии, а в нынешнем году впервые участвовал в уборочной кампании. В передовиках, правда, пока не числился, и первая тысяча еще не намолочена, но все впереди.

У Геннадия подрастает сын Владимир. Ему уже исполнилось 5 лет, он ходит в сад и тоже, как папа, мечтает работать на тракторе. Что ж, поживем-увидим.

Успех филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» кроется не только в сплоченном коллективе, но и в соблюдении технологии, помощи шефского предприятия – единственного в республике по производству фосфорных удобрений. Хозяйство располагает 3614 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 2545 га пашни, поголовье крупного рогатого скота составляет 2551 голову, в том числе 700 коров, а средний удой молока на одну корову является одним из самых высоких в районе. Основные производственные специализации филиала – производство молока и мяса, выращивание зерновых и зернобобовых.

Ирина ПАЛУБЕЦ.
Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Геннадий Маслюк – один из лучших механизаторов филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Родился и вырос наш герой в Пенчине в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте первый снег. Проявляйте повышенное внимание на дороге!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика