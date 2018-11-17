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Сэкономить на бутылках не получится? Почему стеклянную тару не хотят включать в депозитную систему
В Беларуси к 2020 году хотят
— Мы согласны с мнением, что включать стеклянную тару в депозитную систему сегодня — преждевременное решение, — утверждает главный специалист управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ «Белкоопсоюз» Сергей Андалюкевич.
На предприятии «Белресурсы» также считают преждевременным включение стеклянной тары в депозитную систему.
— Мы склоняемся к мнению, что пока не стоит включать в эту депозитную систему стеклянную тару, сегодня около 70% отходов стекла извлекается из коммунальных отходов, поэтому создавать что-то новое, что еще и требует капитальных вложений, нет необходимости, — считают на предприятии «Белресурсы». — Если при внедрении залоговой системы будет отмечен значительный рост сбора других вторичных ресурсов, тогда можно будет вернуться к этому вопросу относительно стекла.
Ранее вице-премьер Владимир Кухарев
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В Беларуси к 2020 году хотят ввести депозитно-залоговую систему обращения с тарой. Однако на предприятиях Белкоопсоюз и Белресурсы выступают против включения в эту...
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