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Сэкономить на бутылках не получится? Почему стеклянную тару не хотят включать в депозитную систему

18.11.2018 14:39 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси к 2020 году хотят ввести депозитно-залоговую систему обращения с тарой. То есть мы сможем сдавать бутылки и банки в тароматы и возвращать за них деньги. Ранее сообщалось, что уже подготовлен президентский указ по депозитной системе сбора тары. Однако на предприятиях Белкоопсоюз и "Белресурсы" выступают против включения в эту систему стеклянной тары, сообщает портал коммунальной грамотности населения.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Мы согласны с мнением, что включать стеклянную тару в депозитную систему сегодня — преждевременное решение, — утверждает главный специалист управления заготовок Белорусского республиканского союза потребительских обществ «Белкоопсоюз» Сергей Андалюкевич.

На предприятии «Белресурсы» также считают преждевременным включение стеклянной тары в депозитную систему.

— Мы склоняемся к мнению, что пока не стоит включать в эту депозитную систему стеклянную тару, сегодня около 70% отходов стекла извлекается из коммунальных отходов, поэтому создавать что-то новое, что еще и требует капитальных вложений, нет необходимости, — считают на предприятии «Белресурсы». — Если при внедрении залоговой системы будет отмечен значительный рост сбора других вторичных ресурсов, тогда можно будет вернуться к этому вопросу относительно стекла.

Ранее вице-премьер Владимир Кухарев сообщал, что в Беларуси подготовили проект президентского указа о создании и функционировании депозитно-залоговой системы сбора тары — стеклянных и ПЭТ-бутылок, металлических банок из-под напитков.

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В Беларуси к 2020 году хотят ввести депозитно-залоговую систему обращения с тарой. Однако на предприятиях Белкоопсоюз и Белресурсы выступают против включения в эту...
 
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