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Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в больницу

18.11.2018 14:37 — Разное | Ежедневник  
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Бывший президент Украины Виктор Янукович попал в больницу

Экс-президент Украины Виктор Янукович в пятницу попал в НИИ им. Склифосовского. Предположительно, он получил травмы позвоночника и колена. В клинике утверждают, что он был выписан после осмотра.

Экс-президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в Москве с подозрением на травму позвоночника. Информацию о госпитализации Януковича подтвердили РБК в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Янукович был госпитализирован еще в пятницу с кровоизлиянием в коленном суставе. В клинике Янукович пробыл около часа. Медики также заподозрили у политика травму позвоночника. Предположительно, травму он получил во время игры в теннис. После его поступления в клинику в блоке больницы, куда попал Янукович, временно ограничили доступ посетителей, он был направлен в реанимацию, но позже его увезли в частную клинику.

Виктор Янукович являлся премьером Украины с 2002 по 2005 год и с 2006 по 2007 год, на пост президента он впервые баллотировался после ухода Леонида Кучмы в 2004 году. По первоначальным данным ЦИК Украины, он опередил своего соперника, Виктора Ющенко, однако после массовых протестов был назначен третий тур, в котором Янукович проиграл. Однако в 2010 году Янукович все же смог добиться поста президента по итогам выборов. В 2014 году в результате Евромайдана, столкновений в Киеве и затяжного политического кризиса Янукович был отстранен от власти. 23 февраля он бежал в Крым, откуда он был эвакуирован в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой «использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».

 
 
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Экс-президент Украины Виктор Янукович в пятницу попал в НИИ им. Склифосовского. Предположительно, он получил травмы позвоночника и колена. В клинике утверждают,...
 
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