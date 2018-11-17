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На Маркса хотят снести разрисованные гаражи и построить гостиницу. Фото проекта
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Наверное, застройщики Минска исповедуют философию «нам нужно больше гостиниц», но это не точно. Уверенность есть только в том, что во дворе дома№12 по улице Карла Маркса (недалеко от кинотеатра «Центральный») хотят снести вековые гаражи и построить вместо них гостиницу,
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Наверное, застройщики Минска исповедуют философию «нам нужно больше гостиниц», но это не точно. Уверенность есть только в том, что во дворе дома№12 по улице Карла...
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