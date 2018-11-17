﻿ На Маркса хотят снести разрисованные гаражи и построить гостиницу. Фото проекта. 21.by
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На Маркса хотят снести разрисованные гаражи и построить гостиницу. Фото проекта

18.11.2018 14:47 — Разное | KYKY  
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Наверное, застройщики Минска исповедуют философию «нам нужно больше гостиниц», но это не точно. Уверенность есть только в том, что во дворе дома№12 по улице Карла Маркса (недалеко от  кинотеатра «Центральный») хотят снести вековые гаражи и построить вместо них гостиницу, пишут «Минск-новости». Гостиницу не простую, а трехэтажную. С подземной парковкой и небольшим кафе. 

Конфепт нового проекта рассматривался на архитектурно-градостроительном совете при главном архитекторе Минска. Там же архитектор Валентина Ционская вспомнила, что  этот же двор на Маркса уже хотели реконструировать – в 2010 году предлагали пристроить к торговому помещению небольшое здание. Проект не одобрили, поэтому чуть позже предложили новый вариант: пристроить к ТЦ кафе. Комитет архитектуры решил не мелочиться и сказал архитекторам придумать проект полного изменения всего двора.  Цитируем: «Попытаться преобразить пространство, изменить его в лучшую сторону. Например, сформировав здесь пешеходную зону от проспекта Независимости до улицы Маркса». 

Именно благодаря этой просьбе архитекторы придумали построить  во дворе на Маркса гостиницу. Смотрите, как это может (или будет) выглядеть: 


 
Теги: Минск
 
 
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Наверное, застройщики Минска исповедуют философию «нам нужно больше гостиниц», но это не точно. Уверенность есть только в том, что во дворе дома№12 по улице Карла...
 
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