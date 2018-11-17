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В Бресте ушел из дома и пропал 13-летний ребенок

18.11.2018 15:20 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте ушел из дома и пропал 13-летний ребенок
angel_search / vk.com

В Бресте ушел из дома и пропал 13-летний ребенок В Минском районе найдена пропавшая 17-летняя студентка
Как стало известно, 17 ноября около 9 часов утра 13-летний Максим Давиденко вышел из дома по улице Луцкой в Бресте и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Сейчас школьника разыскивают правоохранители и волонтеры.

Рост мальчика примерно 150 см, худощавый, глаза серо-голубые, русые волосы. Был одет в синюю зимнюю куртку с черной полосой на спине, красные спортивные штаны с черными полосами по бокам, темно-зеленые зимние ботинки и синюю трикотажную шапку.

 
Теги: Брест
 
 
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13-летнего мальчика разыскивают уже вторые сутки.
 
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