Рост мальчика примерно 150 см, худощавый, глаза серо-голубые, русые волосы. Был одет в синюю зимнюю куртку с черной полосой на спине, красные спортивные штаны с черными полосами по бокам, темно-зеленые зимние ботинки и синюю трикотажную шапку.
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В Бресте ушел из дома и пропал 13-летний ребенок
18.11.2018 15:20 — Разное | Аргументы и факты
angel_search /
Рост мальчика примерно 150 см, худощавый, глаза серо-голубые, русые волосы. Был одет в синюю зимнюю куртку с черной полосой на спине, красные спортивные штаны с черными полосами по бокам, темно-зеленые зимние ботинки и синюю трикотажную шапку.
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13-летнего мальчика разыскивают уже вторые сутки.
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