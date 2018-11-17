Каким работникам в Беларуси готовы платить от 10 тысяч рублей в месяц. Обзор вакансий

В Беларуси рекордно сократилось число безработных и выросло количество вакансий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, каким специалистам наниматели готовы платить больше 10 тысяч рублей в месяц. Отметим, что некоторые предложения нанимателей, которые значатся в банке вакансий, на сегодня могут быть уже неактуальными.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Летчик на зарплату от 12 тысяч рублей

«Белавиа» ищет командира (пилота, летчика) воздушного судна. Зарплату обещают от 12 тысяч рублей в месяц. Из требований — хорошее знание английского языка (4-й уровень по шкале ИКАО), высшее образование, стаж работы не меньше трех лет. Скользящий график работы.

Спортсмен-инструктор в «Динамо-Минск» на 10 тысяч рублей

В хоккейный клуб «Динамо-Минск» требуются 5 спортсменов-инструкторов. Из требований — опыт работы в КХЛ, НХЛ, АХЛ. Минимальное образование — общее среднее. Зарплату обещают от 10 тысяч рублей в месяц.

Замруководителя со знанием литовского языка

Литовский переработчик мяса индейки «ARVI KALAKUTAI» ищет заместителя главы представительства по внешнеэкономической деятельности на зарплату от 10 тысяч рублей. Из требований — опыт инвестиционной деятельности, наличие деловых контактов с крупными компаниями ЕС по производству продукции из мяса индейки, знание литовского, английского языков.

Врач на 10 тысяч рублей в месяц

В Аксаковщину требуется врач-офтальмолог на зарплату от 10 тысяч рублей в месяц. Специалисту обещают предоставить общежитие.

Советник со знанием китайского языка

В представительство частной компании с ограниченной ответственностью CHINA MERCHANTS INVESTMENTS LIMITED (Гонконг) в парк «Великий камень» нужен советник по международным и инвестиционным вопросам. Из требований — свободное владение китайским и английским языком, опыт работы в сфере логистики, в международных компаниях. Зарплата — от 12 тысяч рублей в месяц.