Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины





Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали 17 ноября в Могилеве. В числе лучших среди районов — Шкловский (1-е место), Горецкий (2-е место) и Могилевский (3-е место). Среди сельскохозяйственных организаций в лидерах ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (Могилевский район), на втором и третьем местах ОАО «Александрийское» (Шкловский район) и ОАО «Октябрь» (Мстиславский район).

Лучшим аграриям также были вручены почетные грамоты и благодарности Могилевского облисполкома, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Палаты представителей Национального собрания, Республиканского комитета и Могилевской организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

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