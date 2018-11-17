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Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины

18.11.2018 — Разное | Кировец  
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Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины

Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали 17 ноября в Могилеве.  В числе лучших  среди районов — Шкловский (1-е место), Горецкий (2-е место) и Могилевский (3-е место). Среди сельскохозяйственных организаций в лидерах ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (Могилевский район), на втором и третьем местах ОАО «Александрийское» (Шкловский район) и ОАО «Октябрь» (Мстиславский район).

Лучшим аграриям также были вручены почетные грамоты и благодарности Могилевского облисполкома, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Палаты представителей Национального собрания, Республиканского комитета и Могилевской организации Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса.

Будет дополнено
Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины

Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины

 


Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины
Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины
Кировчане — в числе лучших аграриев Могилевщины

 
Теги: Могилев
 
 
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  Победителей областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений в 2018 году чествовали 17...
 
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