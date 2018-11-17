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2-кратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли отыграл всю карьеру с неполноценным зрением

18.11.2018 15:34 — Разное | Tut.by  
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Петер Форсберг рассказал, что на протяжении карьеры имел проблемы со зрением, сообщает «Чемпионат».


Петер Форсберг. Фото: Reuters

— У меня врожденная проблема с правым глазом. Им я вижу не более 60%. Не могу сказать, что это мешало моей карьере игрока, но иногда испытывал проблемы. Бывало трудно определить, на какой высоте находится шайба. Но левым-то глазом я видел! На льду не имеет значения, шестьдесят процентов ты видишь или все сто, — отметил Форсберг в интервью SVT.

Форсберг является членом Тройного золотого клуба, куда входят обладатели трех титулов — Кубка Стэнли, золота Олимпиады и золота чемпионата мира.

Знаменитый победный буллит Петера Форсберга в ворота сборной Канады на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере:

Видео: Disengage

Петер Форсберг выигрывал Кубок Стэнли с «Колорадо» (1996, 2001), а со сборной Швеции по 2 раза стал олимпийским чемпионом (1994, 2006) и чемпионом мира (1992, 1998).

В НХЛ Петер Форсберг становился также обладателем «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру регулярного чемпионата в сезоне-2002/03) и «Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту сезона-2002/03).

В 2013 году был введен в зал славы Междунаодной федерации хоккея (IIHF), в 2015-м — в Зал хоккейной славы в Торонто.

 
 
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Двукратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира рассказал, что на протяжении всей карьеры имел проблемы со зрением.
 
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