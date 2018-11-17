ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотофакт: будущее Минска показали в одной картинке

18.11.2018 15:40 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстрация с сайта
Опубликована карта из «секретного архива» Минскградо.

Телеграм-канал «Горад для гараджан» опубликовал очередную карту из «секретного архива Минскградо» — снос и уплотнение в одной картинке, сообщает the-village.me.

«Хотя и говорят, что Минск не резиновый, но в ближайшем десятилетии в городе будут еще строить и строить. И застройка на свободных территориях будет занимать только первое место с конца: Лебяжий, Лошица, Сухарево и Зеленый бор на востоке столицы. Вот и все. Все остальное — снос и уплотнение, — пишет телеграм-канал. — Достанется и частному сектору и двухэтажкам, и кварталам 60-70-х гг. Кварталы в районе ул. Шевченко, Золотая Горка, Чкалова, Пролетарка, Осмоловка, Тракторный и Автозавод, Орловка, Розочка и многострадальная Грушевка etc. Этим районам точно уже надо сейчас готовится к серьезным баталиям на общественных обсуждениях.Отдельный тема — освоение территорий бывших предприятий и воинских частей. В лидерах — Минск-Мир, птицефабрика им Крупской, в/ч на Маяковского, Кулешова/Кабушкина».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опубликована карта из "секретного архива" Минскградо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-советник Путина назвал территории, которые выйдут из состава России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика