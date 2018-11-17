Фотофакт: будущее Минска показали в одной картинке

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Телеграм-каналопубликовал очередную карту из «секретного архива Минскградо» — снос и уплотнение в одной картинке, сообщает— пишет телеграм-канал. — Достанется и частному сектору и двухэтажкам, и кварталам 60-70-х гг. Кварталы в районе ул. Шевченко, Золотая Горка, Чкалова, Пролетарка, Осмоловка, Тракторный и Автозавод, Орловка, Розочка и многострадальная Грушевка etc. Этим районам точно уже надо сейчас готовится к серьезным баталиям на общественных обсуждениях.Отдельный тема — освоение территорий бывших предприятий и воинских частей. В лидерах — Минск-Мир, птицефабрика им Крупской, в/ч на Маяковского, Кулешова/Кабушкина».